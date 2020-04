Miguel Ángel Loor: "Probablemente en el 2020 no habrá público en los estadios"

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, expresó que “probablemente confirmado en el 2020 no habrá publico en los estadios”. Esto por la aún incierta reprogramación de fechas para la reanudación del calendario del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol y la paralización por el brote de la pandemia del coronavirus covid-19.

“Público en los estadios muy complicado. Probablemente confirmado en el 2020 no habrá. Hay que ver que pasa el 2021. Los partidos se van a ver por televisión, hay que ver por medio de que modalidad”, expresó Loor en una entrevista con el programa el VAR de CV, que conduce el periodista Carlos Víctor Morales.



“Es una infinidad de cosas, el mundo está cambiando, no podemos decir que vamos a seguir siendo los mismos. Los formatos de los torneos también cambiarían”, añadió el dirigente en la entrevista.





Loor y los presidentes de los clubes están a la espera de las decisiones de las autoridades para que se reanuden las actividades. Por ello, no tienen una certeza de cuándo podría reanudarse el torneo.

​



El dirigente y los otros directivos de los clubes ecuatorianos aún no han calculado el impacto económico de la paralización del torneo de fútbol por el coronavirus. Sin embargo, Loor considera que será “fuerte en Ecuador”. “Dejando de recibir taquillas, sponsors, la mayoría están golpeados, es un impacto fuerte, ya que el problema no ha terminado”.

​



“Habrán cambios radicales. No podemos jugar igual, va a ser imposible, al menos en el 2020 y el 2021. Hay que buscar mecanismos, probablemente ya no se pueda jugar a nivel nacional, es inviable”.



Loor tampoco quiso pronunciarse sobre la decisión de algunos clubes de no jugar la Copa Ecuador, entre ellos Barcelona, Emelec y el Guayaquil City. “Liga Pro no quiere intervenir en eso, con el pasar de los meses cuando el panorama se aclare capaz se puede hacer algo, sobre algo que los clubes ven inviable jugarlo, lo que se quiere es el bienestar de todos”.