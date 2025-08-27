Michael Morales se prepara para su próxima pelea en la UFC y se entrena con la camiseta de la Selección de Ecuador y el dorsal de su capitán. El deportista ecuatoriano mostró parte de su rutina en sus redes sociales junto a una de las casacas de la Tri con el número de Enner Valencia.

Sentado y con gafas en un gimnasio después de sus actividades, así se mostró Morales en una historia de Instagram. El elemento que más relucía, sin embargo, era la camiseta del combinado nacional, que exponía con los dos manos. Exponía la parte del espaldar y sus elementos.

En la zona posterior de la prenda, dos rasgos eran los distintivos: Michael, nombre del peleador, y el número. Aquel último distintivo era el 13, el que porta Valencia -capitán de la Tricolor- en sus partidos con la selección.

Esta no es la primera vez que Morales se muestra cercano a la Tri y a su plantel, pues previamente ya ha acudido a cotejos de eliminatorias del equipo. A su vez, en la sexta fecha de eliminatorias sudamericanas ante Perú, en septiembre del 2024, este fue el encargado de dar el premio al jugador del partido a Enner Valencia.

Michael Morales y el apoyo para la Selección de Ecuador antes de eliminatorias

El gesto de Michael Morales se produjo en la antesala de la última doble fecha de partidos clasificatorios al Mundial de 2026, la cual disputará la Tri. En el cierre de las eliminatorias, el elenco nacional se enfrentará a Paraguay y Argentina.

Para el choque frente a la ‘Albirroja’, la escuadra ecuatoriana deberá viajar hacia Asunción. El partido será el jueves 4 de septiembre del 2025 en el Estadio Defensores del Chaco.

El compromiso frente a Argentina será el 9 de septiembre. Para tal cotejo, la Selección de Ecuador volverá al país y jugará en el Estadio Monumental de Guayaquil.

De cara a los futuros encuentros del equipo que dirige Sebastián Beccacece, este ya se encuentra clasificado para la Copa del Mundo. El elenco está en la segunda posición de la tabla, con 25 unidades, y tales enfrentamientos serán los que definan en qué posición lo hace.

Michael Morales y su próxima pelea

La siguiente pelea de Michael Morales aún no está confirmada, pero se espera que sea en septiembre del 2025. El peleador ecuatoriano apunta a presente en el evento UFC 320 que se llevará a cabo en Guadalajara, México, como había sido confirmado a EL COMERCIO de parte de su entorno.

En su última pelea frente a Gilbert Burns, en mayo del 2025, Morales ganó en menos de un asalto y extendió su invicto y racha a 18-0. En tal combate se hizo con el triunfo gracias a un nocaut.