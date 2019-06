México impulsará serie Nascar mientras analiza continuidad en la Fórmula 1

LEA TAMBIÉN

La Secretaría de Turismo de México anunció este martes 18 de junio del 2019 que dará impulso al automovilismo de ese país con la proyección internacional de México, a través de la serie Nascar Peak, al tiempo que analiza la continuidad de la Fórmula 1 en el país.

“La Nascar Peak Series promocionará México como marca en los destinos donde el certamen tenga lugar y no nos generará costo alguno”, dijo el titular de Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, en conferencia de prensa en la capital del país.



La serie Nascar es la competencia automovilística más importante y popular en Estados Unidos, mientras que en México se adaptó a partir de 2004 hasta contar con el aval oficial de la categoría líder en la Unión Americana.



La intención del Ministerio de Turismo será acercar a la población a las carreras de autos, en óvalo, sin importar edad y condición socioeconómica.



Torruco dijo que invitará a los gobernadores de los estados de México que no cuentan con la infraestructura que se unan a empresarios y hagan inversiones en autódromos “y la serie Nascar estará en la mejor disposición de ampliarlo en todos los rincones del país”.

Tras la presentación, Torruco respondió algunos interrogantes sobre la posible renovación del contrato de México con la F1, que vence este año y que debe negociar con el propietario de los derechos comerciales de la Formula One Group, Liberty Media.



“La sede es la Ciudad de México y la Jefa de Gobierno de la misma, Claudia Sheinbaum es quien está viendo esos asuntos y será quien en su momento de conocer cómo va el curso de esas negociaciones”, señaló Torruco.



A finales de febrero, México perdió el derecho preferencial para formar parte de del calendario de la Fórmula 1 en el Mundial de automovilismo de 2020 luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno no invertiría en ese tipo de eventos pero le ofreció la posibilidad a los empresarios de mantener el evento.



México firmó un contrato de cinco años para hospedar el Gran Premio, de 2015 a 2019 y para seguir organizando la carrera tenía que extender el contrato, pero ya sin apoyo del gobierno de ese país.

El funcionario recordó que todo evento de talla internacional fortalece la imagen del país, por eso espera que muchos empresarios e inversionistas se sumen al patrocinio del Gran Premio de México de la Fórmula 1.



“Nosotros no contamos con los medios para patrocinar ese tipo de eventos, eso forma parte de la reubicación de recursos a otras acciones”, apuntó.



De acuerdo con Torruco los eventos deportivos en conjunto representan entre el 15 y 20 % de la actividad turística en México.



Finalmente el funcionario explicó que el futuro de los partidos de fútbol americano de la NFL en México tampoco tienen asegurada su continuidad.

“Está pagado este año, tendrán todas las facilidades en caso de que haya patrocinadores de cualquier lugar del mundo y que quieran que siga. Pero no depende de nuestra decisión porque no contaremos con recursos para un próximo año”, agregó.



El contrato entre México y la NFL originalmente contempla partidos de temporada regular en el estadio Azteca hasta el 2021.



El 18 de noviembre Kansas City Chiefs se enfrentarán a Los Ángeles Chargers en el estadio Azteca de la capital mexicana.