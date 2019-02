México y Ecuador en el 'grupo de la muerte' del Mundial Sub 20 de Polonia

LEA TAMBIÉN

México, que era cabeza de serie en el sorteo del Mundial Sub 20 de Polonia (23 de mayo-15 de junio del 2019), quedó encuadrado este domingo en el grupo teóricamente más potente del torneo (B), con Ecuador, vigente campeón sudamericano, Italia, subcampeón de Europa, y Japón, tercero de la zona asiática.

Argentina, el equipo con más títulos en esta categoría (6) y subcampeón sudamericano, tampoco tuvo excesiva suerte al quedar en la llave F, junto a Portugal, campeón de Europa, Corea del Sur, subcampeón asiático, y Sudáfrica, tercero en el último Sub 20 africano.



A priori, otro de los grupos más fuertes parece el E, con Francia (semifinalista en el último sub-19 europeo), Mali, campeón africano de la categoría, Arabia Saudí, ganador del último torneo Sub 19 asiático, y Panamá, a priori el equipo más débil, aunque uno de los que acumula más experiencia, ya que será la sexta participación en las últimas nueve ediciones.



Más suerte tuvieron los dos últimos representantes sudamericanos, Colombia y Uruguay en una ceremonia celebrada en Gdynia que tuvo como figuras invitadas al brasileño Bebeto y al portugués Fernando Couto.



Los 'cafeteros' estarán en el grupo A con la anfitriona Polonia, Tahití y Senegal, mientras que los 'charrúas' acabaron en la llave C con Honduras, Nueva Zelanda y Noruega.



Curiosamente, Colombia, Polonia y Senegal ya coincidieron el año pasado en la fase de grupos del Mundial absoluto de Rusia 2018.



Finalmente, el grupo D lo forman Estados Unidos, Ucrania, Nigeria y Catar.



Todos los equipos lucharán por suceder en el palmarés a Inglaterra, que no se clasificó para la cita polaca por lo que no podrá defender el título logrado hace dos años en Corea del Sur tras superar en la final por 1-0 a Venezuela, otra de las ausentes en Polonia.

La final se disputará el 15 de junio en Lodz.



Resultado del Sorteo del Mundial sub 20 de Polonia:



Grupo A: Polonia, Colombia, Tahití, Senegal



Grupo B: México, Italia, Japón, Ecuador



Grupo C: Honduras, Nueva Zelanda, Uruguay, Noruega



Grupo D: Catar, Nigeria, Ucrania, Estados Unidos



Grupo E: Panamá, Mali, Francia, Arabia Saudí



Grupo F: Portugal, Corea del Sur, Argentina, Sudáfrica