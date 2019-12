El Barcelona se marcha de vacaciones como líder tras golear al Alavés

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El FC Barcelona goleó 4-1 este sábado 21 de diciembre del 2019 al Alavés y pasará las Navidades como líder de la Liga sin esperar al resultado del Real Madrid (2º) contra el Athletic Bilbao (7º) el domingo, en el último partido de la 18ª fecha.

El francés Antoine Griezmann (14) y el chileno Arturo Vidal (45) mandaron al Barcelona con una ventaja de 2-0 al descanso.



A la vuelta de vestuarios, el Alavés recortó distancias por medio de Pere Pons (56) y estuvo cerca de empatar, pero el argentino Lionel Messi primero (69) y el uruguayo Luis Suárez después (75, penal) apagaron el motín de los vascos y sentenciaron el encuentro.



Con el triunfo, el Barça sigue al frente de la clasificación con 39 puntos y distancia provisionalmente en tres unidades al Real Madrid, que juega el domingo.



Messi, que hace pocas semanas levantó su sexto Balón de Oro, se sitúa como máximo goleador en solitario de la competición con 13 dianas, una más que el madridista Karim Benzema.



“Es una ventaja enorme que tenemos, en cualquier momento aparece Leo y te hace un gol desde cualquier sitio” , declaró el técnico culé, Ernesto Valverde, en rueda de prensa.



“En este encuentro nos interesaba sobre todo no tener ningún susto. Nos vamos con una buena sensación, vamos en buen camino para cuando lleguen los partidos en los que te juegas cosas”, añadió el entrenador.



El Alavés se queda 15º en la clasificación con 19 puntos, cinco por encima del descenso que marca el Celta de Vigo.



Más cerca de los puestos peligrosos se encuentra el Mallorca (17º) , a un solo punto, luego de caer derrotado en casa por 2-0 este sábado contra el Sevilla (3º) en el enfrentamiento que abrió los partidos del sábado.



La formación hispalense se marcha de vacaciones navideñas con la 3ª posición asegurada al sumar 34 puntos, cuatro más que su inmediato perseguidor, el Getafe (4º) , quien visita este sábado (17:30 GMT) al Villarreal (13º).

Salida en tromba culé

El Barça salió al campo con ganas de marcar pronto. Fruto de ese ímpetu fue un remate acrobático de Vidal desde dentro del área (5) y un gol de Messi luego de un magnífico pase de Sergio Busquets (9) , ambas acciones anuladas por fuera de juego.



Tanto se volcó el conjunto local que no tardó en llegar el primer gol. Suárez recibió en el costado derecho del área del Alavés y la cedió atrás para que Griezmann conectara un derechazo raso (14) imposible de detener para el arquero Fernando Pacheco.



Con el primer tanto, los azulgrana apretaron un poco el freno y dejaron respirar un rato a los vitorianos, una gracia que no se prolongó durante muchos minutos. Antes del descanso (39) , el Barça lanzó un contragolpe tras un córner del Alavés y Messi estuvo muy cerca de lograr el segundo, pero el balón se paseó por la línea de gol sin que ningún culé lo enviara a la red.



Los jugadores de Valverde no aflojaron y luego de una combinación cerca de la frontal del área, en la que Messi recuperó y se la entregó a Suárez, el charrúa se la puso al espacio a Vidal para que el chileno ampliara la ventaja con un chutazo desde el costado derecho del área (45).

Antoine Griezmann registra 7 goles y 4 asistencias en los primeros 17 partidos que ha disputado en la Liga de España con el FC Barcelona. Cada vez mejor con su nuevo club. EL GRINGUITO. pic.twitter.com/ea7L3bWmmQ — Invictos (@InvictosSomos) December 21, 2019

Messi al rescate

A la vuelta de vestuarios, el Alavés le metió picante al enfrentamiento con un gol de cabeza desde el punto de penal de Pons (56) , después de un gran centro de Rubén Duarte, y tuvo ocasiones para empatar.



Pero cuando peor estaba el Barça, Messi volvió a acudir al rescate y tras recibir el balón cerca de la frontal del área se zafó de los defensores del Alavés y marcó con un hermoso zurdazo (69) desde fuera del área.



“ Tenemos un buen equipo, con algunos de los mejores jugadores, y cuando el equipo está un poco mal, (Messi) está ahí ” , comentó Griezmann al final del partido al ser preguntado sobre si temió que el Alavés empatara.



Después de ofrecer varias asistencias, Suárez empezó a buscar el gol y lo encontró de penal por una mano cometida por el defensa vitoriano Martín Aguirregabiria en su área, que bloqueó un remate de cabeza del uruguayo (75) . El árbitro concedió la pena máxima tras consultar con el VAR.