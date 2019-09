Lionel Messi sufre una elongación en el muslo izquierdo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El capitán del FC Barcelona Lionel Messi sufrió el martes 24 de septiembre de 2019 una “elongación” en el muslo izquierdo tras recibir un golpe en el partido liguero contra el Villarreal (2-1), a una semana de recibir al Inter de Milán en la Liga de Campeones.

Messi “tiene una elongación en el aductor del muslo izquierdo”, afirmó un breve parte médico publicado por el Barça este miércoles 25 de septiembre.



El equipo azulgrana no adelanta el posible tiempo de baja de su capitán, limitándose a afirmar que “su evolución marcará su disponibilidad”.



Sin embargo, todo apunta a que será baja el sábado en el encuentro liguero contra el Getafe y es seria duda para el partido de Liga de Campeones contra el Inter de Milán el próximo 2 de octubre.



Messi se retiró el martes en el descanso del partido contra el Villarreal, en su primera aparición como titular, después de haberse recuperado de la lesión muscular que sufrió en el gemelo de la pierna derecha el 5 de agosto en su primer entrenamiento con el equipo.



El capitán azulgrana tuvo que ser asistido el martes en la banda a la media hora de juego tras recibir un golpe, pero el astro argentino aún aguantaría hasta la pausa.



Tras el partido, el técnico Ernesto Valverde trató de mostrarse tranquilizador: “Tenía una pequeña molestia en el aductor y por precaución hemos decidido no arriesgar”.



“En principio no es más, pero vamos a ver mañana cómo puede ir (...) Ha sido por no tomar un riesgo; sale de la lesión y por evitar caer en otra, nada más”, añadió el martes.



La baja de Messi es un duro golpe para el Barça, que está atravesando una de sus inicios de temporada más difíciles de los últimos tiempos.