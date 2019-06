Medios internacionales resaltaron la histórica clasificación de Ecuador en el Mundial Sub 20

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La FIFA destacó en su portal web el triunfo que consiguió Ecuador sobre Estados Unidos, este 8 de junio, que los ubicó por primera vez en las semifinales del un Mundial Sub 20. El organismo destacó el buen juego de los dirigidos por Jorge Célico.

“Ecuador continúa haciendo historia y ahora avanzó a las semifinales de la Copa Mundial”, destacó la página web, que además resumió los goles anotados por José Cifuentes y Jhon Jairo Espinoza.



El diario español AS, también destacó como “histórico” el desempeño de la selección nacional, que en marzo del 2019 se coronó por primera vez campeona sudamericana sub 20, en Chile. En su edición digital, destacó el nivel de los ecuatorianos.



“Plata (Gonzalo) finalizó el duelo a nivel descomunal”, destacó el rotativo español, respecto al extremo ecuatoriano que milita en el Sporting de Lisboa, de Portugal. El atacante fue protagonista del partido.



Olé, diario argentino, resaltó el juego de Ecuador pero ponderó principalmente el trabajo que realiza el estratega gaucho Jorge Célico.



“Hay un argentino que es sensación en Polonia y que va camino al título: Jorge Célico. El técnico metió a Ecuador entre los mejores cuatro del certamen y no para de sumar éxitos en ese país”, resumió el medio gaucho.



Finalmente, el exmediocampista argentino Juan Pablo Sorín felicitó a la selección ecuatoriana, a través de su cuenta de Twitter. El deportista vio el partido por televisión.

Felicitaciones #Ecuador La sub20 q juega bárbaro (mbuen nível Quintero Rezabala, Plata y equipo en gral) acaba d clasificarse x 1a vez en su historia a semifinales ganó a Usa 2-1 #MundialSub20 Cifuentes golazo y Espinoza su lateral derecho los goles, el hijo Weah para Usa pic.twitter.com/8tlMHxqtwC — Juan Pablo Sorin (@jpsorin6) 8 de junio de 2019



“Felicitaciones Ecuador, La sub 20 que juega bárbaro (muy buen nivel Quintero, Rezabala, Plata y equipo en general) acaba de clasificarse por primera vez en su historia a semifinales”, publicó el exjugador, que a inicios del 2019 jugó un amistoso con la camiseta de Mushuc Runa.



La selección nacional jugará la semifinal del torneo este 11 de junio, ante Corea, en Dublin. El partido está programado para las 13:30 de Ecuador.