Médico: Maradona necesita prótesis en las rodillas por la artrosis 

Las imágenes de Diego Maradona con dificultades para caminar generaron alarma y el médico que lo trató, el colombiano Germán Ochoa, informó el 19 de octubre del 2018 que el exastro argentino padece artrosis y necesita ser operado para colocarle prótesis en las rodillas.

En un video difundido en México, llamó la atención como Maradona camina con pasos lentos y cierta dificultad durante un entrenamiento de Dorados, el club del Ascenso mexicano que dirige.

Según explicó hoy Ochoa, el campeón del mundo en México 1986 padece artrosis avanzada. Lo operó en 2004 de la rodilla izquierda y volvió a tratarlo en junio pasado. "A Diego lo conozco bien porque lo operé en 2004 de la rodilla izquierda a 27 días de su despedida del fútbol en la Bombonera. Y en junio, antes del Mundial, le hicimos un tratamiento básicamente para que pueda atravesar sus actividades en el Mundial de Rusia de la mejor manera posible", declaró el médico al portal Todo Noticias (TN).

Así llegó Maradona al entrenamiento de Dorados. Según trascendió el 10 sufre un cuadro de artrosis en ambas rodillas y se le complica el desplazarse. No debería hacer mucho movimiento sin embargo se empeña en jugar con sus dirigidos. pic.twitter.com/wvE62MmhnU — Locos Por Deportes (@Locosxdeportess) 19 de octubre de 2018



Ochoa es médico del club América de Cali y antes trabajó con la selección colombiana. El traumatólogo y cirujano precisó que "Maradona tiene una severa artrosis en sus dos rodillas y ya no tiene cartílagos". "Los huesos tocan entre sí, el fémur con la tibia y el peroné. Es un problema grave porque le provoca mucho dolor, inflamación y dificultad para desplazarse", explicó. Hace pocas semanas, el exseleccionador argentino, de 57 años, reconoció su problema. "Quiero trabajar hasta que me den las rodillas. El día que no me den más, me voy", dijo.

Su abogado, Matías Morla, advirtió en tanto que el ex futbolista "no tiene consciencia de las limitaciones físicas que tiene y cuando entra a la cancha se cree un 'pibe' de 20 años". El médico afirmó que Maradona necesita prótesis para resolver el problema porque "hay una destrucción progresiva y total de los cartílagos, y por el contrario, si no se soluciona, se agrava porque avanza, no se detiene". "Maradona sabe que la solución es operarlo y ponerle prótesis en las dos rodillas. A corto o mediano plazo hay que tomar la decisión del reemplazo articular. El problema es que Diego es un paciente joven, pero sus rodillas no tienen otra solución", declaró Ochoa a TN.