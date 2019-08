Los mundiales, el nuevo reto de los medallistas ecuatorianos para llegar a Tokio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tres de los 200 seleccionados que participaron en los Panamericanos de Lima obtuvieron el cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Las tiradoras Andrea Pérez y Diana Durango y la pentatlonista Marcela Cuaspud alcanzaron los cupos. Las dos primeras formaron parte de los 31 tricolores que obtuvieron preseas en la capital peruana.



El resto tiene aún un largo camino para llegar a Tokio. Buscarán su pasaporte en Mundiales, Copas del Mundo y torneos directos de clasificación, en los próximos 10 meses.



La expectativa recae sobre todo en los medallistas de oro. El país alcanzó 10 preseas doradas con 11 deportistas (el oro en dobles de Roberto Quiroz y Gonzalo Escobar se contabiliza como una sola medalla).



De ellos, solo ocho tienen opciones de seguir buscando el pasaporte. Los marchadores de 50 km Claudio Villanueva y Johana Ordóñez no tendrán opciones, pues su disciplina no forma parte de los Olímpicos.



Álex Quiñónez, Brian Pintado, Alfredo Campo, Andrés Montaño, Lissette Antes, Esteban Enderica y Neisi Dajomes fueron los otros ‘dorados’.



De ellos, Quiñónez y Pintado ya tienen marcas bases para competir en Tokio. Sin embargo, esto no es garantía.



Así, las expectativas recaen en atletas, pesistas y luchadores. Entre ellos están talentos que sorprendieron como el judoca Júnior Angulo, de 19 años; y Pintado, de 24 años.



Pintado volvió a entrenarse hace una semana en Azuay con la mira en el Mundial de Atletismo, en Doha. Su prueba será el 29 de septiembre.

Su entrenador Julio Chuqui planificó ocho semanas de trabajo para llegar en buen nivel. Explicó que no se puede asegurar una presea, pero que luchará por lograrla.



Los seleccionados de halterofilia (disciplina que dio más medallas: 6) también seguirán con su reto. Intervendrán en el Campeonato del Mundo, en Tailandia, del 13 al 28 de septiembre. En noviembre estarán en el Grand Prix, en Lima.



Según explicó Luis Zambrano, directivo de la Federación Ecuatoriana de Pesas, los seleccionados de esta disciplina deben sumar puntos en el ‘ranking’ hasta abril del 2020. Sin embargo, destacó el nivel de Alexandra Escobar, Dajomes y Tamara Salazar. “Tenemos a varios entre los 10 mejores”.



Roberto Ibáñez, subsecretario del Deporte, adelantó que habrá sesiones de trabajo con las federaciones para evaluar el desempeño en Lima. “Tenemos identificados deportes que dieron resultados y podrían dar más. Evaluaremos disciplinas que no les fue bien. La idea es resolver”.



Otro de los que buscará el cupo este año es Andrés Montaño, que consiguió su segundo oro panamericano en lucha grecorromana. Irá por el cupo a la Copa Mundial de Kazajstán, en septiembre.



Augusto Morán, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), mencionó que las medallas en Lima dan “buen augurio” respecto de las clasificaciones para Tokio. No obstante, reconoció que se debe mejorar la inversión en los procesos olímpicos.



“Mejorando condiciones económicas podríamos tener mejores resultados”, dijo Morán. Puso de ejemplo a Perú, que invirtió USD 1 200 millones. La participación ecuatoriana costó USD 427 242.