Máximo Villafañe: ‘Lo más lógico sería realizar una pretemporada’

El DT de SD Aucas Máximo Villafañe, espera que la LigaPro se reanude cuando no exista ningún tipo de riesgo para los integrantes del plantel. De igual forma se manifestó a favor de contar con al menos cuatro semanas de pretemporada para minimizar el riesgo de lesiones.

En la quinta rueda de prensa virtual organizada por el club mediante la plataforma Zoom, el estratega atendió a los medios de comunicación en compañía del preparador de arqueros René Esterilla y el central argentino Tomás Oneto.



Sobre una posible fecha para reanudar el torneo, el entrenador aseguró que, si bien existe ansiedad por parte de los jugadores y cuerpo técnico de retornar a los entrenamientos, espera que se dé en un ambiente seguro.



“Lo de las fechas son tentativas. Hay que ver si la curva de contagios decrece. No soy especialista, pero hay que esperar a que no exista ningún tipo de riesgo”, aseveró el entrenador desde la sala de su casa.



De ser posible, espera que los jugadores puedan contar con al menos cuatro semanas para ponerse al tope en la parte física: “Lo más lógico sería de realizar una pretemporada de tres a cuatro semanas para evitar el riesgo de lesiones. Debido al tiempo de inactividad sería lo adecuado”.



De todos los miembros de la plantilla, los porteros son quienes más complicaciones tienen a la hora de entrenar en casa:



“Lo del arquero es diferenciado, el 98% se trabaja con balón. Los dos arqueros principales Luis (Fernández) y Damián (Frascarelli) están tratando de llevar las cosas de la mejor manera porque poseen un buen espacio. Si bien nos hace falta el arco, tratamos de ir sobrellevando esas dificultades”, contó el preparador de arqueros René Esterilla.



Por su parte, el defensa de 22 años reveló la manera en cómo ha sobrellevado la cuarentena: “En mi casa estoy solo, es un poco más complicado porque no pudo venir mi familia ni mi novia. Pero sigo entrenando con los ejercicios que envía el cuerpo técnico. Dos o tres veces por semana trabajo a doble jornada”.



Oneto permanece en contacto una vez a la semana con su psicólogo mediante videollamada. Las sesiones le permiten manejar el estrés producido por la soledad y el encierro. “La parte mental es importante. Lo estoy tratando de llevar de la mejor manera”.



Para culminar, Villafañe también se refirió a una posible reducción de salarios en el plantel: “No se ha dialogado sobre los salarios con los directivos. Pero es momento de ser solidarios, ayudar al club y a los que menos tienen. Debemos no ser egoístas y pensar en todos. Ya llegará el momento en que los directivos hablaran con los jugadores para llegar a un acuerdo”, concluyó.