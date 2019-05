Pesar por el asesinato de Josué Mauricio Quiñónez, jugador del Independiente Jrs. 

LEA TAMBIÉN

Josué Mauricio Quiñonez, de 18 años, falleció en la madrugada de este domingo 12 de mayo después de que sufriera un supuesto asalto en su natal Guayaquil. El jugador representaba al Independiente Juniors y fue parte del proceso de la Selección Sub 20 que está en Polonia y que jugará el Mundial de la categoría.

Quiñónez era uno de los titulares fijos en el equipo que dirige el DT Juan Carlos León. Incluso integró el equipo que ganó la primera Copa Mitad del Mundo con el Independiente Del Valle. Integró las selecciones Sub 17 y Sub 15. También fue múltiple campeón de esas categorías con su club.



Francisco Quiñones, vicepresidente de Independiente Juniors y director creativo del Independiente Del Valle, confirmó la muerte del zaguero central.



“La información que tenemos es que Mauricio estaba en Guayaquil y lo intentaron asaltar. Ahí se habría producido su muerte”, dijo el directivo.



Quiñónez fue suplente el sábado 11 de mayo frente a Santa Rita. El cuadro cotopaxense, filial del Independiente Del Valle, lamentó a través de las redes sociales la pérdida tan dolorosa para el club, sus familiares y amigos.



En redes sociales, el equipo mostró su pesar por la muerte del futbolista: "Ante el sensible fallecimiento de Mauricio Quiñónez expresamos con profundo dolor nuestro mayor sentido pésame a sus familiares y amigos. Es una pérdida irreparable para nuestro club y el deporte ecuatoriano", publicaron.