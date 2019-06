Glenda Morejón espera que la asciendan en el Plan de Alto Rendimiento

LEA TAMBIÉN

El pedido volvió a formularlo: ojalá mejore su ubicación en el escalafón para recibir un mejor beneficio del Plan de Alto Rendimiento. La marchista Glenda Morejón retornó al país tras ganar la medalla de oro en los 20 km marcha del Gran Premio de La Coruña.

Su marca de 01:25.29 le permite lograr la marca para los Juegos Olímpicos Tokio 2020. “Espero que después haber ganado los 20 km pueda ser recategorizada. Por eso también sentía la necesidad de ganar para poder tener una mejor preparación y ayudar a mi mami”, dijo entre lágrimas.



Glenda recibe USD 591 como parte del Alto Rendimiento. Está en la categoría Reserva, en el sexto escalafón de los siete creados por la Secretaría del Deporte.

Detalló que en el kilómetro 10 sintió una molestia en la rodilla, “traté de olvidarme del dolor, y faltando 250 metros me despegué de la china y fui a la meta”. En efecto, la ibarreña llegó por delante de Jiagyu Yang registró 1:25.34 y Lui Hong 1:25.59.



Dijo sentirse feliz por su victoria, “está dedicado para el país, para mi mami y mi papi y todos mis compañeros de la Escuela de Atletismo Tarquino Jaramillo. Todos siempre me motivan para seguir adelante”.



El entrenador Giovan Delgado, dijo que con Glenda se siguieron todos los procesos y por eso realizó la transición de los 10 km a los 20 km. “Por primera vez, una ecuatoriana estuvo peleando en la punta del pelotón con dos campeonas mundiales y olímpicas”, dijo el entrenador.



Glenda Morejón no irá a los Juegos Panamericanos en Lima. Irá al Mundial de Atletismo en Doha.