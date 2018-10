El Manchester United multado con USD 17 300 por retraso ante el Valencia

LEA TAMBIÉN

La UEFA condenó al Manchester United a una multa de 15 000 euros (USD 17 300) después del retraso en el inicio del partido de Liga de Campeones contra el Valencia el 2 de octubre, causado por un atasco de tráfico que afectó a la llegada a tiempo del autobús de los 'Diablos Rojos'.

La comisión de disciplina de la UEFA condenó al United a una multa de 5 000 euros por la llegada con retraso del autobús y con 10 000 euros más por el retraso en el inicio del partido, mientras que el técnico local José Mourinho recibió una advertencia.



El Manchester United llegó a Old Trafford menos de 45 minutos antes del pitido inicial, y tuvo que pedir al árbitro esloveno Slavko Vincic que retrasase el inicio del choque cinco minutos.



Mourinho achacó el retraso a la policía de Manchester por no haber ofrecido escolta al autobús. Pero responsables de la policía declararon que el club sabía que no se les proporcionaría ese servicio y que por ello debía tomar el tiempo necesario.



Los 'Diablos Rojos', donde milita el internacional ecuatoriano Luis Antonio Valencia, jugará el sábado 20 de octubre del 2018 ante el Chelsea por la Premier League.