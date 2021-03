El Manchester United no decide aún qué hacer con el delantero Edison Cavani

El Manchester United aún no ha tomado la decisión de qué hacer con Edison Cavani a final de temporada, cuando acabe su contrato, después de que el padre del jugador uruguayo asegurara esta semana que no está cómodo en el equipo inglés.

Según confirmó en rueda de prensa Ole Gunnar Solskjaer, el club no ha tomado aún una decisión sobre el futuro de Cavani, que firmó el pasado verano un contrato de un año con el United.



Sin embargo, pese al buen desempeño del delantero uruguayo en el United, con el que ha marcado siete goles, su padre aseguró que no se encuentra cómodo en el equipo y dejó caer que podría irse en verano.



Con el buen rendimiento en el campo, Cavani también ha tenido problemas fuera de él, cuando se perdió varios partidos tras ser acusado de racista al llamar "negrito" a un amigo suyo en una publicación de Instagram.



"Cavani está concentrado al 100 % en estar disponible y trabaja para estar en forma. Está muy orgulloso de jugar en este equipo y siempre va a dar su máximo. No se ha tomado aún una decisión, pero él ha sido una gran ayuda para el equipo hasta ahora", apuntó Solskjaer antes del duelo de Europa League ante el Milán.