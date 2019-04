El City recupera el liderato en la Premier League con gol de Agüero y empate entre United y Chelsea

LEA TAMBIÉN

El Manchester City (1º) dio otro paso hacia el título logrando una trabajada victoria 1-0 en la cancha del Burnley (15º), este domingo 28 de abril de 2019 en la 36ª jornada inglesa, marcada por el naufragio (3-0) del Arsenal (5º) ante el Leicester (8º) y el empate (1-1) entre Manchester United (6º) y Chelsea (4º).

Con su 12º triunfo consecutivo el vigente campeón alcanzó los 92 puntos, superando de nuevo al Liverpool, segundo con 91, que había hecho los deberes el viernes ante el colista Huddersfield (5-0).



En Turf Moor los 'Citizens' no empezaron bien, pero su técnico, Pep Guardiola, dio entrada tras el descanso al alemán Leroy Sané, en lugar del medio brasileño Fernandinho, y empezaron a carburar.



La presión insostenible del City no se tradujo, de milagro, en ventaja en el marcador a la hora de juego por las intervenciones milagrosas del arquero Tom Heaton, pero finalmente Sergio Agüero, en un disparo que sacó en la línea un defensor y que luego validó como tanto la tecnología de la línea de gol, selló el triunfo.



“Es una leyenda, hace eso todo el tiempo, marcar goles importantes para nosotros. Es un jugador increíble”, alabó Guardiola a su estrella argentina, primer jugador desde el francés Thierry Henry en marcar 20 goles en la Premier League en cinco temporadas consecutivas.



Después del partido del líder, Chelsea y Manchester United fracasaron al intentar aprovechar el pinchazo del Arsenal y empataron 1-1 en Old Trafford.



Los 'Diablos Rojos' se adelantaron por medio del español Juan Mata (11) tras una buena combinación entre Romelu Lukaku y Luke Shaw.



Pero los locales no consiguieron mantener su renta y a poco de que terminara la primera mitad (43) el también español Marcos Alonso convirtió el empate luego de una mala acción de David de Gea.



Con la igualada, el Chelsea no consigue despegarse de sus vecinos 'Gunners' y es 4º con 68 puntos, uno más que el Arsenal. El punto tampoco le sirve al United, que reduce distancias con los de Unai Emery pero sigue sexto - a tres puntos del cuarto puesto-.



Y es que antes del enfrentamiento en Mánchester, los 'Gunners' habían sumado su tercera derrota consecutiva a unos días de la ida de las semifinales de la Europa League contra el Valencia.



En el King Power Stadium, los londinenses no dieron sensación en ningún momento de poder llevarse el partido, mostrando una vez más sus lagunas defensivas (9 goles recibidos en las tres últimas fechas).



Los 'Foxes' abrieron el marcador por medio del belga Youri Tielemans (59), antes de que Jamie Vardy sentenciase (86).



El delantero internacional inglés puso la guinda en el tiempo añadido (90+5).