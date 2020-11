El DT Macará, Paúl Vélez, critica en duros términos a la LigaPro, por el calendario 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Paúl Vélez, el entrenador de Macará, calificó de 'estúpido' a los encargados de elaborar el calendario del campeonato ecuatoriano de fútbol LigaPro. El fuerte reclamo del entrenador del equipo ambateño se dio porque los celestes tuvieron solo tres días de descanso entre una fecha y otra.

Macará jugó el lunes 2 de noviembre el último partido de la cuarta fecha del campeonato nacional LigaPro y este jueves 5 de noviembre abrirá la quinta fecha ante Mushuc Runa. Esto genero reclamos tanto de Miller Salazar, presidente de Macará, y del estratega Vélez.



"No sé quién es el señor, por llamarle señor el que hace el calendario que nos pone como primer partido a nosotros. La verdad, se necesita ser muy estúpido el que hace el calendario para no darse cuenta de que no podemos jugar el lunes y después jueves. Y con un equipo que está descansado dos o tres días más. Y al que jugó con nosotros (Guayaquil City) si le ponen el sábado. ¿O es dedicado?", dijo el entrenador cuencano.

Declaración en el minuto 17:12



También aclaró que cuando reclama o insulta no es a los árbitros sino la mayoría de veces a sus jugadores. Así lo detalló en la conferencia virtual este miércoles 4 de noviembre al hablar sobre el momento del equipo celeste en el campeonato nacional.



Asimismo aclaró que seguirá tomando en cuenta al jugador Leonel Quiñónez. Esto a pesar de que el presidente Salazar expresó su molestia porque el lateral ya firmó el contrato con Barcelona y no quiso renovar con Macará.

​