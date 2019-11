El partido Macará vs. Emelec se jugará con estadio lleno en Ambato

LEA TAMBIÉN

El partido de vuelta de los 'playoffs' de la LigaPro entre Macará y Emelec se jugará con escenario lleno. La dirigencia del equipo ambateño informó que 12 000 de los 15 000 tickets que se sacaron a la venta ya fueron comercializados, el resto del boletaje será para la hinchada visitante que se ubicará en la general oriental.

El encuentro se jugará en el estadio Bellavista a las 19:30 del jueves 28 de noviembre del 2019. Las puertas se abrirán para el ingreso a las 16:30. Además, quedó listo el operativo de seguridad hoy, miércoles 27 de noviembre del 2019.



Miller Salazar, presidente del Club Macará, en rueda de prensa, dijo que en un inicio se resolvió entregar a la hinchada del equipo eléctrico 6 500 entradas para que ocuparan la general oriental, pero ante la baja demanda decidieron concederles 3 000.

Las 3 500 restantes serán vendidas a los seguidores de Macará. “Vamos a colocar vallas de seguridad en la general oriental para dividir a las barras. Quedará libre un espacio entre hinchadas que evitará problemas. No podemos dejar a nuestros seguidores afuera del estadio”, explicó Salazar.



Pidió a la Policía Nacional que se identifique a los hinchas revoltosos de Emelec para que no les dejen ingresar y que se busquen los mecanismos para evitar enfrentamientos entre miembros de las barras visitantes que puedan causar inconvenientes al estadio de Bellavista.



Salazar aseguró que espera clasificar a la próxima etapa de la LigaPro y que no se presenten situaciones anormales. “Confío en el arbitraje, pese a que no ha sido bueno en el fútbol ecuatoriano. Vamos a apoyar al arbitraje nacional y estamos tranquilos con quien nos pitará mañana. En Guayaquil no me gustó el arbitraje, porque desde la primera jugada fue localista y todo a favor de Emelec”.



En el operativo de control de seguridad participarán 317 miembros de la Policía Nacional. Romel Navarrete, jefe de la Subzona de Tungurahua, dijo que en el control de seguridad participarán 24 oficiales, 200 clases y policías, 70 de la unidad de mantenimiento del orden, 12 del Grupo de Operaciones Especiales y también de la Policía Montada.

En el operativo de control de seguridad participarán 317 miembros de la Policía Nacional. Foto: Modesto Moreta / EL COMERCIO



Estará distribuido en los interiores y exteriores del estadio, especialmente en la zona donde se ubicará la barra de Emelec que llegará en varios buses desde las ciudades de Guayaquil, Machala, Quito y Riobamba.



El jefe de Seguridad de Macará, Guido Soria, explicó que en el control participarán con 70 guardias de logística y 20 de seguridad privada. Contó que en la general oriental se dividirá el ingreso, los hinchas de Emelec ingresarán por la avenida Bolivariana, mientras que los de Macará por la zona del City Bank.