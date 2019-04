Mabel Velarde: ‘Antes, siempre se taparon las cosas’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Mabel Velarde, futbolista y entrenadora de fútbol femenino

¿Hay acoso en el fútbol femenino como lo denunció María G. en la selección ecuatoriana?

​

El fútbol no está exento de lo que sucede en la sociedad. Las mujeres siempre han sido vulneradas, tratadas como el sexo débil. Hemos crecido en un entorno sociocultural en el que no nos han permitido hablar. En los actuales momentos, muchos movimientos, a nivel mundial, están haciendo sentir su voz de protesta. En Ecuador, creo que es el momento que las mujeres podemos unirnos y hablar.



¿La salida del cuerpo técnico de la selección femenina es un mensaje para que, otras jugadoras afectadas, puedan hacer sus denuncias?



La nueva directiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha dado un paso gigante en contra de la violencia de género. Anteriormente siempre se taparon las cosas, nunca hubo apertura para nosotras. Existían malos tratos. El actual presidente, Francisco Egas, ha declarado que encontró cartas y documentos del club San Francisco, que denunció lo que sucedía. Creo que otros hechos van a salir a la luz, espero que otras chicas hablen y cuenten sus historias.



¿Usted conoce de otras historias de acoso en la selección nacional?



No de acoso, sí de lucha por lograr un respeto al fútbol femenino. Mercedes Mena, Aracely Tamayo tienen una historia en la selección nacional. Ellas conformaron la primera selección que salió a competir a un torneo internacional en 1995. Carla Wray, por ejemplo, peleó por muchos años por los derechos de la mujer, se retiró porque no tuvo respaldo de nadie. Yolima Paíz, también ha luchado por ello. Si bien con la realización de la SúperLiga -que comenzó el fin de semana- hay un antes y un después, existe una historia que hay que conocer, el de esas jugadoras que vienen luchando por nuestros derechos desde hace mucho tiempo atrás. Las nuevas generaciones deben conocer sus historias.



Además de futbolista usted es entrenadora y ha realizado pasantías en Estados Unidos y Argentina. ¿Cómo tratar estos temas en niñas y jóvenes?



Es un tema de educación. Hoy se ha visibilizado un hecho muy delicado, pero no solo existe acoso sexual, hay otro tipo de violencia de género, que recibimos como mujeres. Son temáticas que requieren de estadios académicos que nos permitan desarrollar programas de capacitación. En estos casos hay que enseñarle a la niña a no callarse, a no tener miedo, a denunciar.



¿Los equipos femeninos deben ser dirigidos por mujeres?



Con la profesora Vanesa Arauz, en la Selección Nacional que ella dirigió nunca existió este tipo de denuncias. Respaldo la idea de que mujeres dirijan los equipos femeninos, porque nosotras requerimos un manejo de grupo diferente al de los varones. Hemos vivido muchas experiencias, nuestra naturaleza es diferente y solo nos puede entender una mujer.



¿Es una posición discriminatoria con los entrenadores hombres?



No lo veo así. Por ejemplo, Carlos Sevilla o Renato Salas son dos entrenadores con amplia experiencia en la dirección técnica, pero carecen de experiencia con clubes femeninos. Nosotros tenemos otro tipo de necesidades, de las cuales no se habla, porque son temáticas tabú, todavía. Hay que educar a dirigentes y entrenadores sobre la realidad del fútbol femenino.

¿La creación de la SúperLiga les permite considerarse futbolistas profesionales?



Es una evolución, este torneo marca el desarrollo del fútbol femenino al profesionalismo. Siento una alegría muy grande, porque nos están visibilizando ante la sociedad. La FEF se ha comprometido a apoyar este torneo y a fomentar las divisiones formativas. No olvidemos que también se jugará el torneo nacional Sub 16.



¿Cuánto beneficia el campeonato Nacional Sub 16 y la obligación de contar con dos juveniles en la SúperLiga?

​

El cuerpo técnico de la Selección tendrá un abanico de opciones más tarde para iniciar procesos en las selecciones Sub 17, Sub 20 y la Absoluta. Queremos volver a jugar un Mundial.



Nació el 4 de diciembre de 1990.



Trayectoria. Su primer club fue Estudiantes de la U. Católica. Conformó la selección nacional desde el 2006.



Palmarés. Jugó el Mundial de Canadá 2015. Dirige su propia academia de fútbol.