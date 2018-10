La falta de puntería y lo palos condenan al Real Madrid en Moscú

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Real Madrid, vigente triple campeón de Europa, cayó 1-0 este martes ante el CSKA de Moscú en la 2ª jornada de la Liga de Campeones, lo que permite a los rusos hacerse con el primer puesto del grupo G.

El delantero Nikola Vlasic aprovechó un error en un pase de Toni Kroos para hacer el gol de la victoria (2) del CSKA en el estadio Luzhniki de la capital rusa, donde acabó con diez por la expulsión del portero Igor Akinfeev por doble amonestación (90+4) .



El equipo moscovita lidera ahora el grupo G por delante de la Roma, segundo tras ganar este martes al Viktoria Pilsen, mientras el equipo blanco es tercero de la llave.

El resultado no ayuda a resolver las dudas del equipo blanco, que tras no ganar en sus dos últimos encuentros en Liga, cosechó ahora esta derrota.



Los palos, hasta tres, y la falta de acierto frente al marco contrario en un partido que dominó, condenó a un Real Madrid lastrado por las bajas, que acumula de paso tres partidos consecutivos sin marcar, algo que no le pasaba desde 2007.



“Lo que tenemos que intentar es seguir generando el máximo de ocasiones posibles y el equipo no tengo dudas que volverá a ver portería y a la senda de la victoria”, aseguró el técnico blanco Julen Lopetegui, tras el partido.

Desorientado

El Real Madrid, sin Bale, Marcelo, Isco, ni Sergio Ramos, se vio sorprendido por el rápido gol local cuando apenas había comenzado a rodar el balón.



Vlasic interceptó un mal pase atrás de Kroos para meterse en el área y soltar un disparo ajustado al palo derecho de Keylor Navas (2) .



El gol desorientó al Real Madrid que durante los primeros veinte minutos multiplicó las imprecisiones y las pérdidas de balón ante un CSKA, muy peligroso en los contraataques.



Los locales llegaban pero con el paso de los minutos, el equipo blanco empezó a tranquilizarse y a tomar las riendas del encuentro.



Un disparo de Feodor Chalov aprovechando un balón muerto en el área, detenido por Keylor Navas (18) , marcó el cambio de tendencia.



El Real Madrid empezó a encerrar al CSKA en su área, empujando por las bandas, especialmente por la derecha, donde aparecían Lucas Vázquez y Dani Carvajal para meter balones al área.



Carvajal, lesionado, tendría que retirarse cerca del descanso añadiendo más efectivos a una ya nutrida enfermería blanca de cara a los próximos encuentros.

Sin puntería

El equipo 'merengue' llegaba con relativa facilidad, pero le costaba encontrar el hueco en un equipo ruso cerrado.



Casemiro lo intentó con un disparo lejano que fue al palo (26) y Karim Benzema soltó otro tiro que se fue arriba por poco (37) .



El francés, uno de los que más peleó en el área, se encontró después con el larguero en un remate de cabeza (40) en la que sería la última de la primera parte.



Tras el descanso, el técnico Julen Lopetegui metió a Luka Modric por Casemiro y a Mariano por Lucas Vázquez (57) buscando más mordiente.



El Real Madrid se volcó sobre la portería rusa, pero no acababa de generar ocasiones clara, mientras el CSKA seguía cerrado atrás buscando sus oportunidades al contraataque.



Ante la dificultad para forzar la defensa local, Marco Asensio lo intentó con un disparo desde la frontal que sacó Igor Akinfeev (49).



Otro tiro lejano de Kroos se fue fuera por poco (79) para desesperación de un Real Madrid, que volcado adelante se llevó otro susto cuando Jaka Bijol se sacó un disparo que detuvo Navas.



El Real Madrid tuvo su última oportunidad en un cabezazo de Mariano al palo en el último minuto (90) .



“No nos han salido las cosas como hemos querido, pero no es justa la derrota”, sentenció tras el partido el defensa Nacho Fernández.