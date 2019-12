Luis Manfredi, director de la LigaPro: ‘El primer año nos deja satisfechos’

LEA TAMBIÉN

Luis Manfredi nació el 4 de febrero de 1974, en Sevilla, España. Es abogado y economista, fue docente durante 15 años en la U. de Alicante. En el 2011 fue director del Hércules y en el 2013 se unió a la Liga Española. En el 2017 se sumó a la LigaPro.

¿Por qué deja el proyecto de la LigaPro?



He tenido el honor y la enorme fortuna de haber sido designado como Director Ejecutivo, durante un tiempo, que desde el principio estuvo pensado en dos años. Estar fuera de casa y lejos de mi familia es un trabajo duro. El acuerdo de colaboración no fue entre los clubes ecuatorianos y Luis Manfredi, fue de mayor importancia, con la Liga Española.



Alberto Díaz ocupará su puesto desde el 1 de enero. ¿Ya se inició el proceso de transición?



Además de ser designado por Javier Tebas, presidente de la Liga Española, él (Díaz) también cuenta con mi recomendación, por su preparación. La idea es continuar con la siguiente etapa del proyecto, que ya no es de creación sino de desarrollo. Ya está en el país y desde hace semanas trabajamos en una transición ordenada.



¿Cree que se cumplieron los objetivos en este primer año de la LigaPro?



Sin ninguna duda, siempre me gusta lanzar el mensaje de que cada uno tenga la opinión que desee tener, pero con toda la información. Logramos la venta centralizada de derechos audiovisuales, que en otras ligas tardó años, no tuvimos percances significativos en el tema de seguridad, se hizo un formato que considero que tiene muchos atractivos.



Pero ese formato generó críticas y se cambió para el próximo año. ¿Fue el correcto?



En cualquier caso, el número de clubes de la Serie A (16) se acerca a los estándares de las mejores ligas del mundo; poco a poco se irá reforzando, era lo mejor. En torno a la organización de la LigaPro, este año hemos avanzado con la dificultad que tiene el primer año.



¿Están conformes con el primer año de gestión?



Con la referencia que tenemos de la Liga española, debemos decir que logramos objetivos en plazos de tiempo cortísimos, en la primera temporada de gestión. En ese sentido tenemos que estar satisfechos, pero no contentarnos sino todo lo contrario, hay que trabajar para consolidar las vías iniciadas y abrir nuevas.



¿Hubo apuros en el tema de conformación del organismo?



Lo único que ha supuesto este avance tan rápido es la intensidad. Tuvimos que resolver cuestiones, que por mucho que se planifique, no se puede prever del todo. A medida de que se han dado situaciones -que se dan acá y en cualquier parte del mundo- lo que hemos hecho es solucionarlas en base al reglamento.



Se confirmó un incremento a 18 clubes en el 2021. ¿Con qué base técnica se lo hizo?



Quiero puntualizar que el papel de asesoramiento de la Liga española en este proceso consiste en hacer los cálculos técnicos y emitir opiniones. En cualquier caso, el tema del formato es una cuestión que responde estrictamente de la voluntad de los clubes ecuatorianos, desde ese punto de vista opinamos que, efectivamente, contar con 18 ó 20 clubes es lo ideal, con base en la experiencia a nivel internacional; es el número de equipos que se acerca a las mejores ligas del mundo.



¿A qué responde el paso de la Serie B al control de la FEF para el 2021?



El tema de que la Serie B sea gestionada bajo la FEF tampoco supone un cambio sustancial a lo que ocurrió en el 2019, donde nos mantuvimos bajo la Federación como órgano rector. En ese sentido, quiero enviar un mensaje de tranquilidad y continuidad; todo esto está enfocado en darle al fútbol ecuatoriano una estructura apta y la más moderna posible.



¿Descartar la B no responde a un fracaso del modelo actual?



No. Lo que ocurre es que este año se decidió que la máxima categoría avance hacia un modelo de campeonato similar al de las mejores ligas y reforzar ese carácter de máxima categoría a la Serie A; también tratamos de adecuar el formato a lo más cercano a una Segunda Categoría más distinguida de la A, como ocurre en otros países.