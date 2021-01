Luis Ayala espera una renovación con Liga de Quito para jugar este 2021

El contrato de Luis Ayala con Liga de Quito terminó en diciembre del 2020. El lateral imbabureño tuvo una destacada participación cuando le tocó jugar de titular. Ahora espera una renovación y se ilusiona con la posibilidad de seguir vistiendo la casaca alba.

Por ahora su futuro está en manos de su agente, quien espera resolver la renovación en los próximos días. Aunque también busca un plan B para que el lateral zurdo tenga continuidad y no se quede sin equipo en caso de una negativa alba.



"En este momento mi agente está analizando mi futuro. He tenido acercamientos con algunos clubes. Mi contrato con Liga terminó en diciembre pasado. En el transcurso de esta semana se podría definir mi futuro con Liga, que es un club grande que siempre pelea los puestos estelares del torneo", aseguró en Mundo Deportivo’.



Según Ayala, hay clubes interesados en sus servicios, pero espera resolver primero con la gente de Liga de Quito. Ellos tienen la prioridad.



“Mi agente me ha manifestado que ha tenido conversaciones positivas con algunos clubes. Esta semana se podría definir mi futuro. En lo personal siempre trato de aportar al 100% en los equipos que juego y este año debe ser una temporada de excelencia”, afirmó.