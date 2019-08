López, Roglic, Valverde y Quintana, los ciclistas con más opciones para ganar la Vuelta a España 

LEA TAMBIÉN

El tríptico montañoso del primer tercio de carrera va a cobrarse una gran factura en el desarrollo de la Vuelta 2019. La lucha por el maillot rojo se centra en cuatro nombres: Miguel Ángel López (Astana), Primoz Roglic (Jumbo-Visma) y Alejandro Valverde y Nairo Quintana (Movistar).

A las circunstancias deportivas del durísimo final de la séptima etapa en el Mas de la Costa castellonense, del que han sacado el mejor partido posible esos cuatro ciclistas, se han unido las extradeportivas en las montañas valencias y turolenses que han dejado al pelotón bastante tocado, con abandonos como los del holandés Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) o Rigoberto Urán (EF Education First), entre otros.

Entre los que ya parecen seguros candidatos para luchar por el jersey rojo, dos colombianos, un esloveno y un español, tan solo hay 27 segundos de diferencia. López lidera el cuarteto, con Roglic a 6 segundos, Valverde a 16 y Quintana a 27.



Asomarse en la clasificación para contemplar al quinto clasificado, el polaco Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), supone poner a prueba el vértigo de los aficionados y de casi todos los directores deportivos.



El polaco está ya a 1.58. Los siguientes, el joven esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) o el colombiano Esteban Chaves (Mitchelton Scott) ven a Superman López a más de dos minutos y medio. El resto ya superan los tres minutos y medio de desventaja.

Alejandro Valverde (der.) y Primoz Roglic, dos de los principales favoritos para ganar la Vuelta a España. Foto: AFP

A sus 'casi 40 años', que cumplirá el 25 de abril de 2020, Valverde ya ha cumplido casi todos sus sueños deportivos después de conquistar el jersey arcoíris en Innsbruck, pero todavía es capaz de cerrar los ojos y verse de rojo en el podio de Madrid el 15 de septiembre.



La Vuelta ya la ganó en 2009, pero lo hizo como último maillot oro. Ahora que el jersey rojo celebra su décimo aniversario, sus sueños son en carmesí.

"Sería la leche volver a ganar la Vuelta", proclamó tras su duodécima victoria de etapa en esta carrera, que además le aúpa al top-10 de los ganadores de más etapas en la historia de la carrera española.



Sin embargo, su veteranía le obligó a recordar que es "el abuelo de la Vuelta" y eso es algo que en algún momento puede terminar pasándole factura.



Junto a Valverde, está un Nairo Quintana que todos dan por hecho que este diciembre abandonará la formación telefónica y que también tiene en su mente añadir a su palmarés la que sería su segunda Vuelta -la ganó en 2016- y la tercera gran carrera por etapas, tras el Giro de 2014.

Ambos niegan tener desavenencias, aunque para ello incluso protagonizaran un vídeo el pasado Tour de Francia para desmentirlo en las redes sociales.

"Ahora Alejandro está por delante. Vamos a ir día a día y ver qué pasa. Esto es muy largo y tenemos que apoyarnos para hacer lo mejor para el equipo", dijo un conciliador Quintana.

Por delante de los celestes telefónicos están los que todos apuntaban como principales candidatos a imponerse en esta 74ª Vuelta. Superman López y el otrora volador como especialista en saltos de esquí Primoz Roglic.



Uno y otro tratan de limitar tanto sus propios esfuerzos como los de su equipo porque saben que la Vuelta es "muy larga y muy dura" y todavía queda mucho por delante.

"No me preocupa, nada, yo también tengo un buen equipo y me encuentro en buenas condiciones. Queda toda la montaña, etapas en las que habrá buenas diferencias, pero sabemos que en la crono también las habrá. Queda mucho camino", insistió López, que viste por tercera vez de rojo en esta Vuelta 2019.



Todos saben que en los próximos días van a llegar dos jornadas que pueden clarificar mucho la clasificación general. El domingo, la corta pero durísima novena etapa, en territorio andorrano con final en Cortals dEncamp. Dos días después, y con una jornada de descanso, llegará la única contrarreloj individual de esta edición en la francesa ciudad de Pau.



A partir de ahí pueden quedar clarificadas las aspiraciones de cada cual y si alguno dice adiós a seguir peleando por vestir de rojo.