El Liverpool se impone al Watford y amplía su ventaja como líder

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Liverpool (1º) se llevó los tres puntos este sábado ante el colista Watford tras derrotarlo 2-0 en Anfield en el partido que inauguró la 17ª fecha de la Premier League, y amplió su ventaja como líder gracias al empate 1-1 del Leicester (2º) ante el Norwich (19º).

El atacante egipcio Mohamed Salah (38, 90) fue el autor de los goles de los 'Reds', a los que también les anularon un gol obra del senegalés Sadio Mané en los primeros minutos de la primera parte.



En busca de su primer campeonato inglés desde 1990, el equipo dirigido por el alemán Jürgen Klopp no baja el ritmo de victorias y goza ahora de una ventaja de 10 puntos sobre el segundo de la clasificación, el Leicester.



El Liverpool suma 49 puntos frente a los 39 de los 'Foxes' y los 32 del Manchester City (3º), que entrena Pep Guardiola, aunque ese último con un partido menos, el que disputará el domingo en el terreno del Arsenal (9º)



Por su parte, el Watford no logró dar la sorpresa ante el campeón de Europa y sigue en lo más bajo de la clasificación con apenas 9 unidades, a seis de los puestos de salvación.



Leicester (2º) y Chelsea (4º) , que jugaron en el turno siguiente al Liverpool, no lograron hacerse con los tres puntos en sus estadios en las visitas del Norwich (19º) y del Bournemouth (14º) respectivamente.



El equipo de Brendan Rogers se mantiene segundo pese al empate 1-1 contra los 'Canaries', que cortaron su racha de ocho victorias ligueras consecutivas, mientras que los jugadores de Frank Lampard también siguen cuartos, aunque podrían ver reducida su distancia con sus rivales por los puestos de Liga de Campeones al caer por 1-0 con los 'Cherries'.



Para el domingo quedan el enfrentamiento entre el Arsenal y el Manchester City y el Wolverhampton (7º) - Tottenham (8º).