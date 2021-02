El Liverpool fue sorprendido por el Brighton, club de Moisés Caicedo

El Liverpool se la pegó este miércoles en Anfield contra el Brighton & Hove Albion (0-1), con un tanto del colombiano Steven Alzate, y se queda a siete puntos, con un partido más, del líder, el Manchester City.

Los Reds estuvieron negados a puerta, especialmente Roberto Firmino y Mohamed Salah, que fueron incapaces de convertir una sola de las ocasiones que tuvieron, y el Brighton se llevó los tres puntos gracias a un afortunado tanto del colombiano Steven Alzate.



El centrocampista cafetero remató tras un rebote dentro del área, con tanta fortuna que la pelota tocó en un compañero y se coló en la portería de Caoimhin Kelleher, sustituto este miércoles en la portería de Alisson Becker.



Lejos de volcarse sobre la portería del Brighton, con más de media hora por delante, fueron las Gaviotas las que dispusieron de ocasiones de aumentar su renta en el marcador y si no hubiera sido por su mala portería y por las paradas de Kelleher, se podrían haber llevado un resultado mucho más abultado de Anfield.



La derrota deja al Liverpool muy tocado en la pelea por la Premier League, a siete puntos del Manchester City que no falló ante el Burnley, y con un partido más disputado.



El Brighton, que ha ganado de forma consecutiva al Tottenham Hotspur y al Liverpool, toma aire en la parte baja de la tabla y sube hasta la décimo quinta posición con 24 puntos.



El ecuatoriano Moisés Caicedo fue recientemente presentado como nuevo jugador del club y no ha entrenando con sus compañeros. Por eso no fue considerado para este cotejo.