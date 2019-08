El Liverpool barre al Arsenal y es el único con pleno de victorias en Inglaterra

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Liverpool se llevó este sábado 24 de agosto de 2019 el duelo entre los únicos equipos que contaban sus partidos por victorias en la Premier League al derrotar con un serio 3-1 al Arsenal en la 3ª fecha de la liga inglesa.

El astro egipcio Mohamed Salah (49 de penal, 58) y el central camerunés Joel Matip (41) fueron los goleadores del Liverpool, que presume de un pleno de tres victorias en otros tantos partidos y es líder del campeonato con 9 puntos.



Por parte del equipo dirigido por el español Unai Emery anotó el centrocampista uruguayo Lucas Torreira (85), que había ingresado al terreno de juego pocos minutos antes.



Los 'Reds', recientes ganadores de la Supercopa de Europa contra el Chelsea, han empezado la temporada tan en forma como acabaron la anterior con su triunfo en la Liga de Campeones. Su gran obsesión sigue siendo el campeonato inglés, que no conquistan desde 1990, cuando todavía no recibía la apelación de Premier League.



“Lo que hicimos bien en los cuatro primeros partidos lo hemos hecho hoy durante más tiempo todavía y con más precisión”, disfrutó el entrenador del Liverpool Jürgen Klopp. “Hoy tuvimos realmente el control y merecimos la victoria”.



El Arsenal por su parte encaja su primera derrota de la temporada y se queda en una provisional 2ª plaza con 6 unidades, a la espera de lo que hagan el domingo el Manchester City (4º con 4 puntos) y el Tottenham (6º, 4 unidades).



“Podemos ser optimistas”, consideró Emery. “Debemos ser realistas pero podemos batirnos con ellos. Para mí, hoy, hubo buenos tramos”.



También este sábado el Manchester United (5º) se estrelló en Old Trafford contra el Crystal Palace (2-1) con un penal fallado incluido, y el Chelsea (12º) sumó su primera victoria en su visita a Norwich (3-2).