La lista de José Francisco Cevallos no fue admitida por el Tribunal Electoral de Barcelona, la de Carlos Alfaro Moreno sí

Mediante su cuenta de Twitter, el Tribunal Electoral de Barcelona anunció que la lista que inscribió José Francisco Cevallos, para buscar la presidencia del club, no fue admitida. La noticia se difundió la tarde de este 26 de septiembre del 2019.

“La lista ‘Sigamos Lográndolo, presidida por el señor José Francisco Cevallos, no ha sido admitida, por lo cual tiene un plazo de dos días, es decir hasta la medianoche del viernes 27 de septiembre, para presentar la documentación de descargo”, publicó el tribunal.



El organismo no manifestó las razones de su decisión. Sin embargo, se pudo conocer que la tarde del 26 de septiembre se presentó una impugnación a la lista, debido a que uno de los miembros del posible directorio de Cevallos, Melvin Ramírez, no reside en Ecuador.

Carlos Alfaro Moreno, candidato a la presidencia de BSC Foto: Ronald Ladines / EL COMERCIO



Pedro Granja, abogado guayaquileño, fue el encargado de presentar la impugnación, según lo establece los artículos 29 y 33 del estatuto de Barcelona se establece que los miembros del directorio deben residir en Ecuador y reunirse de manera presencial cada 15 días.



Por otro lado, el mismo tribunal confirmó que la lista que encabeza Carlos Alfaro Moreno sí fue admitida. Sin embargo, los socios aún pueden presentar impugnaciones en caso de encontrar alguna irregularidad.



“Una vez vencidos todos los plazos, el Tribunal Electoral tiene, según los Estatutos Sociales, hasta la medianoche del domingo 29 de septiembre para hacer su último pronunciamiento de admisión o no admisión de las listas participantes”, publicó el organismo. Las elecciones serán el 5 de octubre.