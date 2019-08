Lissette Antes volvió y es campeona

LEA TAMBIÉN

Oro para Lissette, plata para Lenín. El decimoquinto día de competencias de los Panamericanos parecía iba a ser dorado para Ecuador. Los dos deportistas tenían proyección al título, pero no fue así.

En la lucha olímpica, Lissette Antes se coronó campeona en la división 57 kg. Logró para Ecuador la primera de oro en la historia de la lucha nacional en unos Panamericanos.



En judo, Lenín Preciado no pudo revalidar el título que logró hace cuatro años en Toronto y que fue el primero en la historia del judo ecuatoriano. El 8 de agosto del 2019 tuvo un error y le costó la presea en la categoría 60 kilos.

El regreso de Lissette Antes a la colchoneta ha sido espectacular. Hace un año dio a luz a Maer, su primogénito, pero luego tuvo que someterse a una intervención quirúrgica en el hombro.

IMÁGENES] La victoria y medalla de oro para Lissette Antes en estilo libre en Lucha categoría 57kg al vencer a la americana Jenna Burkert por 2-1 #JuegosPanamericanosEc pic.twitter.com/gJGiIXazYf — Deporte Ecuador (@DeporteEc) August 8, 2019

Cuando el retiro era una de sus opciones, ella la rechazó, ni la pensó. Retornó a las prácticas y en abril pasado ganó el torneo Panamericano en Buenos Aires. En la final derrotó a Hanna Taylor, de EE.UU.



Ese título le permitió asegurar su clasificación a los Juegos de Lima. Aquí, en territorio peruano tenía otro reto por superar. Hace cuatro años alcanzó la medalla de bronce, presea que le supo a derrota.



Ayer (8 de agosto) dominó de principio a fin sus dos combates preliminares: venció en la primera ronda a la mexicana Alejandra Romero y en las semifinales a Nes Rodríguez de Puerto Rico.



La oriunda de Santa Elena, pero federada por Loja, ingresó a la final con mucha decisión. Inició perdiendo en el marcador 1-0, pero en el segundo período anotó los dos puntos que le permitieron celebrar el título que le había sido esquivo. Había sido campeona de torneos panamericanos, pero no de Juegos. Hoy sí lo es.

“Quiero dar gracias a Dios. Todo lo he podido hacer gracias a él”, dijo con la emoción a flor de piel. Sus ojos no dejaban de brillar. Siente vivir una fantasía luego de tantos obstáculos. “Pero estoy aquí gracias a todos quienes me apoyaron. Esta medalla es un sueño cumplido. Es para mi familia, para mi esposo, para mi hijo”, y también para su madre, quien acude el cuidado del pequeño Maer, mientras ella tiene que viajar o ir a entrenarse.



El siguiente paso es lograr el cupo a los Olímpicos. Ya estuvo en Londres 2012 y en Río 2016. A Tokio quiere ir con la experiencia suficiente para llegar lo más lejos posible.



En otros resultados, Jacqueline Mollocana no pudo llegar a la final de los 50 kg. La deportista de Cotopaxi cayó ante la cubana Yusneylis Guzmán en un apretado combate, de 2-1.



En el primer combate había vencido a la argentina Participa Bermúdez y, en el repechaje para la medalla de bronce, perdió contra la peruana Thalía Mallqui, 3 a 1.



Luisa Valverde, de Los Ríos, cayó en primera ronda de los 53 kg. Fue superada por Sarah Hildebrant, de EE.UU., 8-0.



Por la repesca a la medalla de bronce, también perdió con la canadiense Jade Parsons, 4-1.



Lissette Antes logró la sexta de oro para Ecuador en los Panamericanos 2019. El objetivo de Ecuador.

La de plata para Lenín

Lenín Preciado venía con la proyección de repetir el oro en los Juegos Panamericanos. Había ganado hace cuatro meses el título en el Campeonato Panamericano, en Lima.



Venía de entrenarse en Japón, donde permanecerá un año gracias a una invitación de la federación de ese país.



Ayer (8 de agosto), derrotó, con un ippon, al peruano Dilmer Calle en el combate de semifinales de la categoría 60 kg. Antes se había impuesto al colombiano John Futtinico, también con un ippon.



En el combate final, contra el brasileño Renán Torres, juvenil de 20 años, las acciones estuvieron equilibrados los casi seis minutos de combate. Pero fueron un segundo, un desequilibrio y un ippon los que sellaron el triunfo para el rival.



Preciado, de 26 años, no encontraba explicación a ese descuido que le costó la derrota.



Tuvo que subir al podio por la de plata, que es la novena de Ecuador en la actual edición de los Juegos Panamericanos.



Al término de la jornada, Ecuador completó 6 medallas de oro, 7 de plata y 8 para un total de 21, a dos días de culminar los Juegos.



Aún restan tres jornadas donde el equipo nacional espera sumar el otro título panamericano para igualar lo realizado en Toronto 2015.