La LigaPro oficializó las designaciones y horarios para la fecha 11, que define al líder de la segunda etapa

La undécima fecha de la LigaPro será de trascendencia porque definirá al líder del torneo en la segunda etapa, en la carrera por llegar a la final donde ya se encuentra Liga de Quito. Emelec y Barcelona están en esa puja y ambos se enfrentarán en el Clásico del Astillero.

Eléctricos y toreros están en la cima de la tabla de posiciones con 21 puntos y un gol de diferencia de +11. Sin embargo, los dirigidos por el DT español Ismael Rescalvo están primeros porque tienen más goles convertidos (19 sobre 15) que los pupilos del argentino Fabián Bustos.



Liga, de su parte, también pelea por ganar la etapa para así ganar el título sin tener que definirlo en finales. Pero, al frente tendrá a Universidad Católica, club que pugna por meterse a la Copa Libertadores 2021.



Estos son los árbitros y horarios confirmados por la LigaPro, incluidos los réferis que estarán en el sistema de Videoarbitraje (VAR) para el clásico:



Viernes 4 de diciembre

Olmedo vs. Técnico Universitario (16:30)

Estadio Olímpico Riobamba

Árbitro: Carlos Orbe

Línea 1: David Vacacela

Línea 2: Ronald Flores



Deportivo Cuenca vs. Mushuc Runa (19:00)

Estadio: Alejandro Serrano

Árbitro: Marlon Vera

Línea 1: Édison Vásquez

Línea 2: Danny Ávila



Sábado 5 de diciembre

Orense vs. Delfín (15:15)

Estadio 9 de Mayo

Árbitro: Jaime Sánchez

Línea 1: Juan Aguiar

Línea 2: Paúl Palacios



Macará vs. Aucas (17:30)

Estadio Bellavista

Árbitro: Juan Andrade

Línea 1: Edwin Bravo

Línea 2: Mónica Amboya



U. Católica vs. Liga de Quito (20:00)

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: René Marín

Línea 1: Ricardo Baren

Línea 2: Juan Cruz



Domingo 6 de diciembre

Ind. del Valle vs. El Nacional (13:45)

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Henri Arízaga

Línea 1: Andrés Tola

Línea 2: Luis González



Guayaquil City vs. Liga de Portoviejo (16:00)

Estadio: Christian Benítez

Árbitro: Augusto Aragón

Línea 1: Dennys Guerrero

Línea 2: José Alvarado



Emelec vs. Barcelona (18:00)

Estadio George Capwell

Árbitro: Guillermo Guerrero

Línea 1: Christian Lescano

Línea 2: Byron Romero

VAR: Carlos Orbe

A. Var: Luis Quiroz