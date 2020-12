La LigaPro designó los árbitros para la fecha 13 de la segunda etapa

La LigaPro confirmó horarios, ternas arbitrales y estadios para la fecha 13 de la segunda etapa. Los partidos empezarán el viernes 11 de diciembre y finalizarán el domingo, con el juego entre Aucas y Barcelona, a disputarse en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

La fecha 13 estará marcada por la lucha de los clubes candidatos a ganar la etapa y los que pelean por no descender.