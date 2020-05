LigaPro definió el formato del torneo del 2021 en la Serie A y B y el Plan B para jugar en el 2020

LEA TAMBIÉN

El Consejo de Presidentes de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador (LigaPro) de este sábado 23 de mayo votó a favor de revocar la decisión tomada el 4 de diciembre del año anterior para que la Serie A cuente con 18 clubes en el torneo del 2021. También se escogió un formato que será parte del plan B que propuso la LigaPro ante la pandemia del covid-19.

22 clubes se pronunciaron a favor de la propuesta de Santiago Morales (Independiente del Valle) para mantener 16 equipos en la Serie A y 10 en la Serie B para el torneo del 2021. Deportivo Cuenca y Atlético Porteño votaron a favor de mantener el actual sistema; Liga de Portoviejo se abstuvo y 9 de Octubre no envió un delegado al Consejo.



En el anterior formato se contemplaba dos ascendidos directos de la Serie B y un 'playoff' entre dos últimos equipos de la Serie A frente a los clubes que terminen en tercera y cuarta posición en la división inferior.



La propuesta de Claudio Peñaherrera (Deportivo Cuenca) para que no existan descensos ni ascensos no tuvo acogida y los dirigentes votaron por mantener un sistema de campeonato que contemple dos descensos de la Serie A y dos ascensos de la Serie B. De igual manera existirán dos descensos de la B y dos ascensos desde la Segunda Categoría.



Al igual que el Consejo de Presidentes del miércoles anterior, a los directivos les costó tomar una decisión por cuestionamientos al orden jurídico de cambiar los formatos del campeonato.



Morales defendió su propuesta y aseguró que sus decisiones estaban avaladas por la crisis económica que atraviesan los clubes nacionales, por la falta de actividad, en medio de la pandemia global por el covid-19.



​Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, avaló la votación y pasó al siguiente punto de discusión para cambiar el actual formato del Campeonato Ecuatoriano, que todavía mantiene 25 fechas por disputarse. El torneo fue suspendido el 13 de marzo y se reanudaría el 19 de julio.

La LigaPro socializó el plan B, con un formato regional que se aplicará en caso de que la pandemia del covid 19 no permita que el torneo se juegue con el formato de todos contra todos.

El torneo se dividirá en dos octogonales. Los clubes de la Sierra (Pichincha y Ambato) y los de la Costa (Guayas, El Oro, Manabí, Chimborazo y Azuay) buscarán sus respectivos campeones que luego se medirán en una final.

Los clubes aprobaron esta iniciativa y se definió que la localía de la final realizará por sorteo y no por mérito deportivo. Esto se decidió por votación (9 a favor y 7 en contra).



El 22 de junio del 2020, los presidentes de los clubes se volverán a reunir para decidir si se juega con el formato todos contra todos o con el Plan B de octogonales. Esto dependerá de la situación del país ante la pandemia.