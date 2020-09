La LigaPro decidió no suspender los partidos de la fecha 14 del torneo, pese al riesgo de contagios de covid-19

LEA TAMBIÉN

El Consejo Directivo de la LigaPro decidió no modificar la fecha 14 de la LigaPro, tras una reunión virtual realizada la mañana de este 24 de septiembre de 2020. La junta se convocó debido a los riesgos de contagio de covid-19, tras los casos confirmados en Flamengo, que se enfrentó a Barcelona e Independiente del Valle, por la Copa Libertadores.

La propuesta de la LigaPro fue suspender los partidos de Barcelona vs. Independiente del Valle, Universidad Católica vs. Delfín y Liga de Quito vs. Técnico Universitario, que incluyen a los clubes que disputaron encuentros internacionales.



Se realizó una votación entre los ocho miembros del consejo, que por mayoría (6 negativos y 2 positivos) rechazó la propuesta de suspensión. La LigaPro y su Comisión Médica votaron para que no se juegue, mientras que los seis miembros restantes votaron en contra del pedido.



La fecha 14 podría definir al ganador de la etapa y primer finalista del torneo. Los partidos que se buscaba suspender precisamente involucran a los clubes que pelean el primer puesto. Incluso, los juegos de Barcelona y Liga de Quito se disputarán en horario unificado.



Entre tanto, la LigaPro garantizó que ejercerán fuertes controles sanitarios, para evitar posibles contagios de covid-19.



En el caso de Barcelona, el plantel se realizará tres exámenes para descartar el covid-19. Este 24 de septiembre se harán un hisopado gestionado por la Conmebol; un día después se someterán a una prueba rápida ordenada por la LigaPro y el 26 de septiembre se harán otra PCR, ordenada por el Ministerio de Salud Pública.