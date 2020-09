La LigaPro confirmó a los árbitros de los seis partidos restantes de la fecha 13

LEA TAMBIÉN

La Liga Profesional de Fútbol del Ecuador (LigaPro) estableció los árbitros y horarios para los seis partidos que restan por jugarse en la decimotercera fecha del campeonato nacional..

La anterior semana Barcelona SC e Independiente del Valle adelantaron sus partidos de esta jornada por su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020. Los 'rayados' vencieron 3-1 al Deportivo Cuenca y Barcelona SC empató 1-1 con Macará.



La jornada continuará desde este viernes 18 de septiembre de 2020, con el duelo entre Liga de Portoviejo y Olmedo. Por su parte, Liga de Quito intentará quitarle el liderato a Independiente, con su visita a Emelec. Será el cotejo más atractivo de esta jornada y se disputará el sábado 19 de septiembre en el estadio George Capwell.



Así quedaron las designaciones:



Viernes 18 de septiembre

​

19:00 Liga de Portoviejo vs. Olmedo

Estadio: Reales Tamarindos (Portoviejo)

Marlon Vera (Central)

Edwin Bravo (Asistente 1)

Luis González (Asistente 2)

Christian Guillén (4to Árbitro)

Víctor Banchón (Comisario de Juego)





Sábado 19 de septiembre



15:30 Orense SC vs. Aucas

Estadio: Nueve de Mayo (Machala)

Roddy Zambrano (Central)

Flavio Nall (Asistente 1)

Guillermo Parra (Asistente 2)

Diego Macías (4to Árbitro)

Magno Safadi (Comisario de Juego)



18:00 Emelec vs. Liga de Quito

Estadio: George Capwell (Guayaquil)

Jaime Sánchez (Central)

Juan Aguiar (Asistente 1)

Édison Vásquez (Asistente 2)

Edison Santana (4to Árbitro)

Elton García (Comisario de Juego)





Domingo 20 de septiembre



13:30 Universidad Católica vs. Técnico Universitario

Estadio: Olímpico Atahualpa (Quito)

Mario Romero (Central)

Dennys Guerrero (Asistente 1)

Ronald Flores (Asistente 2)

Roberto Alarcón (4to Árbitro)

Estéfano Palacios (Comisario de Juego)



15:45 Guayaquil City vs. El Nacional

Estadio: Christian Benítez (Guayaquil)

Jefferson Macías (Central)

Andrés Tola (Asistente 1)

Darío Morán (Asistente 2)

Luis Troya (4to Árbitro)

Mario Moncayo (Comisario de Juego)



18:00 Delfín SC vs. Mushuc Runa

Estadio: Jocay (Manta)

Juan Andrade (Central)

Luis García (Asistente 1)

Mónica Amboya (Asistente 2)

Jordan Montecé (4to Árbitro)

Rómulo Mayancela (Comisario de Juego)