La LigaPro oficializó el cambio de horario en tres partidos de la serie A

Debido a un pedido de la Conmebol, la LigaPro tuvo que cambiar el horario de tres partidos programados para la fecha 21 del torneo. La comunicación oficial se dio a conocer la tarde de este 7 de agosto.

El partido entre Técnico Universitario ante Deportivo Cuenca, se retrasó 15 minutos y se disputará a las 14:30 de este 11 de agosto. Por otro lado, el partido entre El Nacional y Emelec y el de Barcelona ante Fuerza Amarilla, cambiaron de día.

Los militares recibirán al cuadro eléctrico el 11 de agosto a las 17:00, en primera instancia estaba previsto para el 12 de agosto. Por su parte, el juego entre amarillos y machaleños pasó al lunes 12 de agosto, antes se lo consideró para el día anterior.



El cambio se debió al pedido que realizó la Conmebol, para que el estadio Olímpico Atahualpa tenga por lo menos 24 horas sin uso, debido a que allí se jugará el duelo entre Independiente del Valle e Independiente de Avellaneda, por la Copa Sudamericana.



Así quedó establecida la fecha 21:

Viernes 9 de agosto



Macará vs. América (19:00)

Estadio Bellavista

Sábado 10 de agosto



Ind. Del Valle vs. Mushuc Runa (12:15)

Estadio Rumiñahui



Delfín vs. U. Católica (14:30)

Estadio Jocay



Guayaquil City vs. Olmedo (17:00)

Estadio Christian Benítez

Domingo 11 de agosto



Aucas vs. Liga de Quito (12:00)

Estadio Gonzalo Pozo



T. Universitario vs. Dep. Cuenca (14:30)

Estadio Bellavista



El Nacional vs. Emelec (17:00)

Estadio Olímpico Atahualpa



Lunes 12 de agosto



Barcelona vs. Fuerza Amarilla (19:30)

Estadio Monumental