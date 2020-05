Los clubes aprobaron el protocolo sanitario de la LigaPro y la fecha para reiniciar los entrenamientos el 8 de junio

LEA TAMBIÉN

El Consejo de Presidentes de la LigaPro, aprobó el regreso a los entrenamientos para el 8 de junio y aprobó los protocolos sanitarios, para disminuir el riesgo de contagios de covid-19. La reunión virtual se realizó la mañana de este 20 de mayo de 2020.

Respecto al tema, clubes como El Nacional, Liga de Portoviejo y Olmedo, solicitaron que el inicio sea cuando todos los cantones estén en semáforo amarillo, según los lineamientos de los Comités de Operaciones de Emergencia de cada cantón. Ellos alegaron que para algunas provincias era imposible regresar a las prácticas, en la fecha propuesta.



"En honor al fair play, todos los clubes deberíamos iniciar al mismo tiempo, por la situación de algunos cantones, habrá clubes que no podrán iniciar esa fecha. Hay cantones que aún no podrán iniciar y sería injusto", mencionó Lucía Vallecilla, presidenta de El Nacional.



Miguel Ángel Loor explicó que la LigaPro no puede impedir que los clubes inicien los entrenamientos, en contraposición a las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional lo aprueba. Por eso propuso la fecha de 8 de junio, como una alternativa general.



Diego Castro, de Liga de Quito, mencionó la posibilidad de solicitar permisos especiales a cada cantón, para poder entrenarse en la fecha establecida por la LigaPro. Esta alternativa fue apoyada por Loor.



"Si previo a esa fecha (8 de junio) los clubes encuentran la manera de volver a entrenar, no lo podremos prohibir", dijo Loor, respecto a la posibilidad de que los equipos puedan retomar las prácticas antes del día previsto.



Andrés Báez, representante de Aucas, solicitó un mínimo de seis semanas para entrenar, con la finalidad de disminuir el riesgo de lesiones. El directivo solicitó ese tiempo de práctica, independientemente de si los clubes puedan iniciar o no el 8 de junio.



En cuanto al protocolo de prevención, también quedó aprobado, con dos salvedades. Se descartó la contratación de seguros privados para los clubes, así mismo, se explicó que la LigaPro se hará cargo de los costos de las pruebas PCR, en el reinicio de las prácticas, mientras que los clubes asumirán los gastos de las pruebas físicas durante los entrenamientos y previo a los partidos.



"Vamos a costear las pruebas rápidas, los implementos como mascarillas, gafas y guantes, debe ser costeado por los clubes. Hemos hablado con un auspiciante de la liga para ver si podríamos conseguir esos implementos, pero no podemos garantizarlo", dijo Loor.



La votación inició a las 13:00 y el protocolo sanitario, como la fecha para volver a los entrenamientos fue aprobada por la mayoría. Hubo 22 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.



Roberto Rodríguez, presidente de la Liga de Portoviejo, prefirió no votar. Esto, por la situación que vive Manabí, que se encuentra en semáforo rojo. Situación que pudiera extenderse para 15 días más, después del 31 de mayo del 2020.