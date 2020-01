La agenda de Ecuador tendrá 705 partidos de fútbol en el año

LEA TAMBIÉN

La Liga Pro elaboró el calendario del campeonato acorde a las necesidades que tendrán los clubes y la Selección, en esta temporada.

La organización, al igual que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), presentó su agenda de manera anticipada. El ‘fixture’ fue diseñado por un equipo de ingenieros de la Universidad de Chile, por segundo año consecutivo.



El Departamento de Competiciones de la FEF prevé presentar un ‘fixture’ de la Copa Ecuador y los demás torneos que organiza, en un Comité Ejecutivo Ampliado, en los próximos días.



En diciembre pasado, la FEF presentó su calendario anual, en el que se marcaban los meses en los que se disputarán los torneos que administrará.



La primera reunión para diseñar el calendario 2020 fue en octubre del año pasado, según contó William Poveda, director del mencionado departamento. Seis personas conformaron el equipo, que trabajó durante tres meses.



“Tuvimos que analizar todo el entorno, consideramos los calendarios de eventos internacionales y trabajamos de la mano con la LigaPro, para que las fechas no se choquen”, dijo.



En el calendario de la FEF constan la Supercopa Ecuador, la Copa Ecuador y la Superliga Femenina. Incluyeron, además, los partidos de la Tricolor por las eliminatorias y los torneos de clubes organizados por la Conmebol.



Según los datos presentados por ambos organismos, los equipos y selecciones disputarán 705 partidos en el 2020, que también serán transmitidos en un 70% por las operadoras de cable y TV abierta; esa cifra también podría incrementarse en caso de que los clubes y la Tri superen las fases de grupos de los torneos internacionales y de la Copa América.

El desempeño de la Sub 23 también podría aumentar el número de juegos. Será la primera delegación en competir este año, cuando debute en el Preolímpico de Colombia, el 18 de enero, frente a Chile.



Jorge Célico es el responsable de esta Selección, que ha realizado microciclos desde diciembre en la Casa de la Selección. El viernes disputaron un amistoso ante Aucas y esta semana viajarán a Colombia.



Liga de Quito se proyecta como el equipo que más partidos jugará durante el 2020, debido a que además de la LigaPro y la Copa Ecuador, disputará la Supercopa Ecuador, la fase de grupos de la Copa Libertadores y es uno de los candidatos a jugar en la Supercopa Sudamericana.



Este último reunirá a los campeones de la Copa Libertadores. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, anunció el torneo pero aún no hay fechas establecidas y Liga no ha recibido una invitación oficial.



Diego Castro, directivo albo, cuenta que realizaron el análisis de partidos que jugarán en el año y eso los llevó a tener una plantilla amplia. “Se nos cuestiona, por ejemplo, la cantidad de defensas centrales que hemos contratado, pero es una zona que debe estar cubierta, teniendo en cuenta el desgaste que habrá en el transcurso del año”, dijo.

Según él, están listos para el reto, como un club grande. El año pasado vivieron una situación similar, en cuanto al número de partidos.



“Hasta el primer semestre, todos los clubes (a excepción de los clasificados a campeonatos internacionales) tendrán 15 encuentros, nosotros tendremos 21, por los seis juegos de la Libertadores. Parece poco, pero es un 40% más que el resto”, dijo.



Por otra parte, Barcelona es el primer club en competir de manera oficial durante este año; por eso iniciaron la pretemporada el 26 de diciembre.

Fabián Bustos, DT amarillo, tiene un archivo digital donde registra todos los calendarios de los torneos de este año, a nivel local e internacional.



“A pesar del corto tiempo de trabajo se trata de sacar lo mejor de los jugadores, para que lleguen en las mejores condiciones al debut en la Copa y el torneo”, dijo el entrenador.