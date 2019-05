Jefferson Intriago se unirá al Tigres de México tras su participación en la Copa América

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El club Tigres de México espera a Jefferson Intriago, el 5 de junio del 2019. El manabita, capitán de Liga de Quito, está decidido a presentarse a esa práctica con el club mexicano, con el que asegura firmó un contrato de cuatro años.

Su versión contrasta con la de Esteban Paz, de la Comisión Especial de Liga, quien indica que el jugador renovó hasta el 2020 y pertenece a LDU.



El conflicto entre el jugador y el directivo estalló la semana pasada por el anuncio de su futura vinculación al equipo mexicano. Esto originó que el deportista no jugará en el partido de los albos ante Deportivo Cuenca el último sábado, 18 de mayo, pese a que ha sido habitual titular en lo que va del año.



El entrenador Pablo Repetto habló con el mediocampista por unos 30 minutos y resolvió no incluirlo en ese partido, pese a que estaba dentro de los convocados.



“Está en un momento en que no está bien con la cabeza”, argumentó Paz sobre la no presencia de Intriago en el cotejo ante el Cuenca.



Hoy, 20 de mayo del 2019, el jugador se presentó a los entrenamientos y fue convocado a la selección nacional que disputará la Copa América de Brasil, entre el 14 de junio y el 7 de junio. El DT Hernán Darío Gómez expresó que Intriago es un jugador fundamental en su nónima de citados.