Liga de Quito visita al Santos en búsqueda de la clasificación a cuartos de final y utilizará la casaca negra 

Liga de Quito retorna al estadio estadio Urbano Caldeira, del Santos FC, después de 15 años. El conjunto del DT Pablo Repetto está obligado a ganar por más de dos goles para poder acceder, sin necesidad de penales, a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El uruguayo, quien renovó su contrato horas antes del partido, anticipó que no será un rival fácil, pero que el equipo saltará a la cancha con la ilusión de dar pelea y llevar al país una clasificación.



Para ello, Repetto preparó a su equipo con algunas variantes con respecto al que jugó el pasado martes 24 de noviembre del 2020. No estará Christian Cruz como lateral izquierdo y reaparece Lucas Villarruel, quien no pudo jugar el partido de ida por decisión de la Conmebol.



Para este duelo, los albos vestirán el uniforme negro, que ya se utilizó en el juego ante Binacional y Sao Paulo. Así lo publicó el club en sus redes sociales.

Los albos jugarán con: Adrián Gabbarini; Pedro Pablo Perlaza, Luis Caicedo, Ándersson Ordóñez, Luis Ayala; Jordy Alcívar, Lucas Villarruel, Billy Arce; Jhojan Julio y Cristian Martínez Borja.