Liga de Quito reclamó que no se aplicó el control de dopaje en la final de ida y cuestiona la patada de Damián Díaz 

Liga de Quito solicitó a la LigaPro que se aplique el reglamento y se realice el control de dopaje en la final de revancha ante Barcelona SC, el martes 29 de diciembre del 2020. El partido será en el estadio Rodrigo Paz, desde las 20:15.

El club albo hizo el pedido a través de una carta enviada a Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, el 26 de diciembre. La misiva es firmada por Esteban Paz, uno de los apoderados de la Comisión Especial de Fútbol de Liga Deportiva Universitaria de Quito.



En el documento, LDU expresa que durante la primera final “sorprendentemente no se aplicó el control doping”. Por ello, argumenta que, sobre la base del artículo 89 del Reglamento de Competiciones de la LigaPro, sí se aplique el control en la revancha.



Además, LDU exige que se le entreguen los audios del VAR (desde el minuto 45 al 55) de la primera final del 23 de diciembre del 2020. Argumenta que “a pesar de la revisión exhaustiva del VAR y asistencia al árbitro central” no se sancionó una falta cometida por Damián Díaz a Junior Sornoza, quien si recibió una tarjeta amarilla.



En el documento se recuerda que el jugador Pedro Pablo Perlaza, de LDU, sí fue sancionado en el partido de la segunda etapa en el estadio Monumental. La LigaPro no ha realizado un pronunciamiento oficial sobre el pedido realizado por LDU.