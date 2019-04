Liga recibe a Emelec con cinco fechas sin ganar

LEA TAMBIÉN

Recuperar la memoria deportiva en Liga de Quito. Esa es la cuenta pendiente que tiene el DT Pablo Repetto en este arranque de la LigaPro. El estratega uruguayo está necesitado de triunfos.

Su equipo ha cosechado tres empates y dos derrotas en las últimas cinco fechas del torneo. En la Libertadores ha sufrido dos derrotas y un empate y ya van ocho partidos sin sumar de a tres puntos.



Por eso, el charrúa considera que el juego de esta tarde (17:00) ante Emelec será de vital importancia. Sobre ­todo, para levantar el ánimo del equipo.



“Estamos en una situación incómoda y el partido ante Emelec es muy importante. No es clásico, pero tiene una gran rivalidad de dos equipos grandes de Ecuador”, dijo el estratega, quien ayer debía dejar ­listo el once que enfrentará a los eléctricos.



La única baja para este duelo es la del delantero uruguayo Rodrigo Aguirre. El atacante fue expulsado en la fecha pasada frente a El Nacional y recibió una sanción de tres partidos. En su reemplazo estaría el colombiano Cristian Martínez Borja, quien no ha logrado consolidarse en el tiempo que ha jugado con los albos.



Para Emelec, la situación también es compleja. Los porteños tendrán en el banquillo a un nuevo DT interino que tratará de cambiarle la cara al juego de sus dirigidos hasta que llegue el estratega definitivo.



“Tenemos que acoplarnos los más rápido, porque tenemos un partido importante. Estamos pasando una situación difícil pero vamos a salir adelante. El partido del sábado es una final”, dijo Fernando Guerrero, mediocampista que quedó campeón el año pasado con los universitarios.



Repetto esperaba hasta ayer el último informe médico de Jhohan Julio. El mediocampista sufrió una fractura maxilofacial que lo dejó fuera de las canchas durante las últimas dos semanas.



“Jhojan Julio está mejor. Debemos ver cómo esta en estos días para tomar una decisión. Debemos ser positivos y recuperar la memoria futbolística y mental de qué hicimos hace un mes”, aseguró el entrenador.



Se siente la preocupación de los albos tras la seguidilla de empates y derrotas. Jacob Murillo, uno de los últimos jugadores en unirse a la plantilla, asegura que la situación que vive el equipo le pone más compromiso al grupo.



“No estamos pasando por el momento que todos queremos, le entendemos al hincha. No queremos empatar, peor perder. No hemos podido ganar, pero hay que rescatar la entrega del equipo; no bajamos los brazos”, dijo Murillo.



Liga es noveno con 13 puntos, la misma cantidad que Emelec, que es décimo y solo superado por el gol diferencia. Por eso este juego será clave para los dos equipos. Ambos están necesitados.



Liga de Quito jugaría con: Adrián Gabbarini; José Quintero, Nicolás Freire, Franklin Guerra, Christian Cruz; Jefferson Intriago, Jefferson Orejuela, Ánderson Julio, José Ayoví, Adolfo Muñoz y Juan Luis Anangonó.



Por su parte, los eléctricos saltarían a la cancha del estadio Rodrigo Paz con: Esteban Dreer; Romario Caicedo, Jordan Jaime, Leandro Vega, Estacio; Wilmer Godoy, Nicolás Queiroz, Bryan Cabezas, Fernando Guerrero, Joel López; y Brayan Angulo.

Las entradas para este cotejo se venden desde las 09:30, en las boleterías del escenario deportivo. Los precios son: general USD 8, tribuna USD 12 y palco USD 25. Los hinchas de Emelec se ubicarán exclusivamente en la general sur alta.