Liga de Quito ganó 1-0 al D. Cuenca y lidera la tabla de la segunda etapa

Liga de Quito celebró el centenario del equipo Universitario con un triunfo sobre Deportivo Cuenca en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Jefferson Intriago le dio los tres puntos a los albos en el cotejo válido por la fecha 15 de la segunda etapa.

El compromiso que se disputó en Casa Blanca tuvo un ambiente distinto para los hinchas. Los universitarios realizaron un homenaje especial, por los 100 años, y con banderas se destacaron los títulos internacionales del club.



Sin embargo, el entusiasmo de los hinchas no contagió a los jugadores dirigidos por Pablo Repetto, quienes tuvieron un mal primer tiempo. El cuadro azuayo estuvo más cerca de abrir el marcador durante la primera parte del compromiso.



Para este compromiso, ambos equipos no contaron con una de sus figuras. En LDU, el golero Adrián Gabbarini no se alcanzó a recuperar y permaneció en la banca de suplentes. Además, Leonel Nazareno, arquero suplente, está entrenando en Reserva por decisión técnica. El DT uruguayo acudió al debutante Erik Viveros. Édison Preciado no jugó en el equipo azuayo.



A los ocho minutos llegó el primer aviso del plantel de Richard Páez. El volante izquierdo Juan Diego Rojas remató desde el filo del área blanca y el esférico pasó cerca del poste derecho del guardameta Viveros. Cuatro minutos más tarde, Marco Mosquera disparó y el arquero albo despejó el remate.



Julio Angulo tuvo que ser reemplazado a los 30 minutos por Anderson Julio. El volante derecho peleó la pelota con Emmanuel Martínez y se golpeó en el choque. El jugador no pudo continuar. La acción más peligrosa de la 'U' llegó en el ciere del primer tiempo con un remate desde la media luna, pero se fue por un lado del arco cuencano.



Repetto no perdió el tiempo e ingresó a Gastón Rodríguez en lugar de Jhojan Julio. Al uruguayo le anularon un gol legítimo a los 60 minutos, cuando el juez Roberto Sánchez sancionó fuera de lugar. Cinco minutos más tarde, Juan Luis Anangonó desaprovechó un mano a mano, que terminó en las manos del portero Brian Heras.

Por su parte, el arquero de 22 años fue una de las figuras del equipo universitario. Viveros atajó un mano a mano a Leandro Martínez en el segundo tiempo y en una pelota dividida chocó con Jacson Pita para defender su arco. Seguridad y confianza se pudo observar en el debut del futbolista.



Jefferson Intriago marcó su primer gol del año. El volante central remató desde el filo del área a los 83 minutos con su pierna izquierda. El jugador amagó y sacó un fuerte disparo que Heras solo lo pudo observar. Sobre el final, el zaguero Rubén Cangá, del cuadro visitante, salió expulsado.



Con esta victoria, Liga de Quito es puntero provisional de la segunda etapa con 25 puntos, mientras que Deportivo Cuenca es noveno con 16 unidades. En la siguiente jornada, los albos se miden al Independiente del Valle en Sangolquí y los azuayos reciben a El Nacional.