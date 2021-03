Liga de Quito repetirá su equipo para medir a Olmedo, en Riobamba

El paraguayo Luis Amarilla se entrenó durante la semana con el primer equipo de Liga de Quito y se apunta como una opción para el juego de ese 28 de febrero de 2021, ante Olmedo. El atacante llegó al cuadro albo en la última etapa de recuperación, de una lesión en su tobillo izquierdo.

Debido a su molestia, el guaraní no debutó en la primera fecha, cuando derrotaron a 9 de Octubre. Para esta ocasión, el deportista esperará en la banca de suplentes, hasta que el DT Pablo Repetto decida hacerlo debutar.



Un caso similar es el del mediocampista Juan Cruz Kaprof. El argentino también se sumó a los entrenamientos del primer equipo y forma parte de la nómina de convocados para el viaje a Riobamba.



Repetto tiene previsto utilizar al mismo equipo con el que ganó en la primera fecha, a excepción de Matías Zunino, que salió lesionado en el duelo ante los guayaquileños. El estratega uruguayo probó a varias variantes, pero se decidió por el rápido José Quintero.



El desarrollo del partido, programado para las 15:30, estuvo en duda. Esto debido a los problemas económicos y administrativos de Olmedo, que recién el 26 de febrero logró inscribir al mínimo de jugadores permitidos, por el control económico que realiza la LigaPro.



Los riobambeños retiraron los carnés de 18 jugadores y dos miembros del cuerpo técnico, según detalló el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor. El equipo no se presentó a la primera fecha, ante Universidad Católica, por no contar con estos documentos habilitantes.



"Se autorizó el límite mínimo reglamentario permitido para que el club participe, compita e inscriba los futbolistas que quepan en ese rango. Naturalmente el club tiene el derecho y la posibilidad de continuar aportando y regularizando su información", publicó Loor, en su cuenta de Twitter.



La directiva de Olmedo, encabezada por Mayra Argüello, también llegó a un acuerdo con la Federación Deportiva de Chimborazo para el uso del estadio Olímpico de Riobamba, como sede para sus juegos de local.

Otros juegos:

La jornada se iniciará a las 13:00, con el partido entre 9 de Octubre y Mushuc Runa. El juego se realizará en el estadio Alberto Spencer de Guayaquil, que está en etapa de remodelación y que no había recibido un juego de Serie A desde el 2015.



Ambos clubes perdieron en la primera fecha, por lo que buscarán sus tres primeros puntos en el campeonato nacional.



Barcelona y Técnico Universitario tendrán el último encuentro del día, desde las 18:00, en el estadio Monumental. Los guayaquileños, que suman tres puntos, buscan ratificar su victoria de visitante en la primera fecha -ante Manta- y consolidarse como líderes de la primera etapa.