Liga de Quito, que recibe a Binacional, está a un triunfo de llegar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Liga de Quito es el primer club ecuatoriano que saltará a la cancha para cumplir con la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los albos jugarán este 30 de septiembre ante Binacional, desde las 19:30, una victoria los clasificará a los octavos de final del torneo.

Los dirigidos por Pablo Repetto son los líderes del grupo D, con nueve puntos. Recibirán en el estadio Rodrigo Paz al peruano Binacional, que es último en la clasificación. Los albos ya les ganaron en Perú, por la mínima cuenta.



La única baja que tendrán los albos, es la de Rodrigo Aguirre. El uruguayo ya se perdió dos partidos, debido a un golpe sufrido durante el juego contra Emelec, por la LigaPro, el pasado 19 de septiembre.



Barcelona, por su parte, jugará el 30 de septiembre, ante Junior, a las 19:30. Ese mismo día y en horario unificado, Independiente del Valle visitará a Flamengo. Mientras los porteños ya están eliminados, los Rayados buscan su pase a los octavos.



Además de los juegos de los clubes ecuatorianos, la Conmebol programó otros 12 partidos para esta semana, que corresponderá a la penúltima fecha de la fase de grupos. Estas son las programaciones:

Martes 29 de septiembre

Gremio vs. U. Católica (17:15)

Peñarol vs. Colo Colo (17:15)

Boca Juniors vs. Libertad (19:30)

América vs. Internacional (19:30)

Liga de Quito vs. Binacional (19:30)

Atl. Paranaense vs. Wilsterman (19:30)



Miércoles 30 de septiembre

Caracas vs. Medellín (17:15)

Nacional vs. Racing (17:15)

Palmeiras vs. Bolívar (17:15)

River Plate vs. Sao Paulo (19:30)

Flamengo vs. Ind. Del Valle (19.30)

Alianza vs. Est. De Mérida (19:30)

Junior vs. Barcelona (19:30)



Jueves 1 de octubre

Olimpia vs. Santos (17:00)

Tigre vs. Guaraní (19:00)

Delfín vs. Defensa y Justicia (21:00)