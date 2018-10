Liga venció agónicamente a U. Católica y sigue con la mira en el título sin finales

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito sigue en camino ascendente en esta segunda etapa, de la mano de Juan Luis Anangonó. Con su dramático tanto cerca del final del partido, el albo venció 1-0 a Universidad Católica y sumó 22 puntos, tres menos que el líder Macará.

El cuadro 'camaratta' siempre tuvo la iniciativa, sobre todo en el primer tiempo, cuando Liga lució desorientado e inconexo entre líneas. Los volantes albos no pudieron conectarse con los atacantes, lo que facilitó la tarea defensiva de los locales.



En el primer tiempo, la opción más clara la tuvo el ariete John Jairo Cifuente, quien a los 21 minutos estrelló en balón en el cuerpo del golero Leonel Ramírez en el mano a mano. Esta chance se dio porque el 'Trencito Azul' siempre manejó el esférico y lo rotó con paciencia hasta encontrar espacios ante un rival que sí sabe defenderse con orden.



Liga suele tener complicaciones para elaborar jugadas en el área rival, pero la zaga se ha caracterizado por abroquelarse y conformar una línea férrea, muy difícil de vulnerar a lo largo del torneo. Por eso el goleador del torneo, Cifuente, tampoco pudo lucirse otra vez. De hecho, al parecer cerrará el año sin marcarle a la 'U'.



Sin embargo, con espacios para contragolpes, los pupilos del DT Pablo Repetto han sido peligrosos . A este recurso apelaron permanentemente, pero su ariete Juan Luis Anangonó no gozó de ninguna opción nítida ante el meta católico Hernán Galíndez porque lució muy solo ante sus celadores.



En este juego de intenciones el partido cayó en momentos de aburrimiento. Los goleros fueron dos espectadores más, con poca participación. Pero en los minutos finales, por fin decidieron dejar un poco de lado las estrategias tácticas y se volcaron en busca del triunfo, porque el empate no era negocio para ninguno de los dos.



La U. Católica igual mantuvo la iniciativa y en el minuto 82', otra vez Cifuente no pudo vencer en el mano a mano a Nazareno, quien retuvo el balón ante la desazón del ariete católico. Los cerca de 3 000 hinchas de Liga contuvieron el aliento en la preferencia.



Y explotaron de alegría en el 85', cuando en una rápida salida, Anangonó venció a Galíndez dentro del área tras una asociación de pases que desestabilizó a la zaga local.



En los últimos minutos, el equipo del técnico Santiago Escobar entró en desesperación. Buscó el empate completamente desordenado y eso aprovechó Liga, que estuvo más cerca del segundo tanto en sus habituales contragolpes.



Finalmente los azucenas se llevaron un triunfo valioso, sin brillo, pero que valió para volver a la pelear por ganar el título sin finales.