Rafael Herrera y Guillermo Romero pugnan por dirigir a Liga de Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Rafael Herrera y Guillermo Romero se disputan la presidencia del nuevo Directorio de Liga Deportiva Universitaria. Los dos dirigentes se presentan al proceso de elecciones para el período 2019-2023, este sábado 27 de octubre del 2018, que se cumplirá en el Portal y en el Country Club.

“Mi propuesta, al igual que la decisión de la última asamblea, es que continúe la actual Comisión de Fútbol, pero con nuevos lineamientos. Y las puertas están abiertas para llegar a un punto de entendimiento y que la Comisión pueda seguir”, afirmó Romero, actual presidente y candidato por la Lista 1.



Romero ha sido radical en el tema de manejo de la Comisión de Fútbol, que dirige la familia Paz (Rodrigo y Esteban). Él quiere que la conta­bilidad del club sea unificada y no separada entre el club y la Comisión.

Mientras que Herrera, candidato por la Lista 2, es partidario que se extienda el modelo administrativo que le ha dado éxitos al club blanco. “Rodrigo Paz ha sido el directivo que le dio más identidad al club. Hay que respaldar las cosas buenas y los triunfos obtenidos que reflejan una administración ejemplar del equipo”.

​

Guillermo Romero, candidato a presidente de LDU. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Respecto de ese tema, Esteban Paz cree que la decisión de continuar depende exclusivamente de Rodrigo Paz. “Mi papá no es un hincha nuevo. Él ha hecho mucho por Liga, le dio una infraestructura al club”.



“Hay mucha gente que confunde y ha dicho que la familia Paz ha querido quedarse por beneficio personal. No es así. Los hinchas verdaderos reconocen el trabajo de Rodrigo Paz a través de 60 años”, agregó Esteban Paz.

La lista de Herrera también la integran Marcelo Mantilla, Santiago Guarderas, Ramiro Velasco, Élida de Jesús Maldonado, Fernando Carrillo, Juan Calderón, Eduardo Ron, Rubén Rocha, Santiago

Barragán, Reinaldo Páez, Juan Neira, Sebastián Valdivieso, Leopoldo Córdoba, entre otros.



Romero presentó en su grupo de trabajo a Leonardo Coronel, Jeffrey Paredes, Diego Guerra, Luis Ruiz, Elena Vera, Jimmy Ojeda, Xavier Guerrero, Pablo Yerovi, Elva Revelo, entre otros.

Las elecciones

Para el proceso de hoy están habilitados 1 066 socios, según Édgar Salazar, presidente de la Comisión Electoral del club. Los recintos habilitados son el Portal y el Country Club, que estarán abiertos desde las 08:00 hasta las 17:00.



Según Salazar, en la revisión del padrón se encontraron socios que habían firmado en las dos listas, por lo que fueron excluidos. “Son pocos. La Comisión Electoral ha actuado independientemente de acuerdo­ con la pureza del proceso”, agregó Salazar.

Después del proceso de votación se hará el escrutinio en el Portal del club. Se calcula que a las 20:00, con la presencia de los delegados de los candidatos, se conocerán los resultados.



Las dos listas creen que ­asistirán en promedio 700 socios a sufragar, ya que en las elecciones del 2016 solo votaron 576.

La evaluación de los Paz

“Hemos tenido aciertos y también errores. Pero lo hemos hecho con la pasión por el club. Llamo a la reflexión a los hinchas para que tomen las mejores decisiones en beneficio de la institución”, exhorta Esteban Paz.

El dirigente pide, en caso que no sigan, que las personas que los reemplacen se entreguen con la misma pasión que lo hicieron en los 21 años que han permanecido en el club.



“Yo he trabajo como un peón y también he tenido privilegios a lo largo de la administración de mi padre, pero lo hemos hecho con el corazón y sin intereses personales”, agregó.



Los Paz impulsaron la construcción del estadio Casa Blanca, llamado Rodrigo Paz, y el Country Club. Su modelo administrativo logró cuatro títulos internacionales (Libertadores, Sudamericana y dos Recopas); títulos nacionales.



El presupuesto actual del club llega a los USD 11 millones y tiene un déficit que supera los USD 2 millones.