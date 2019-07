Esteban Paz habló sobre Antonio Valencia y la fiesta del piso 17

LEA TAMBIÉN

Esteban Paz, principal directivo de Liga de Quito, se pronunció sobre las críticas que cayeron sobre Antonio Valencia y su supuesta presencia en la fiesta del piso 17, tras la eliminación de la Selección de Ecuador en la Copa América 2019.

En declaraciones a la estación Radio Cobertura (104.1 FM, en Quito), este lunes 22 de julio del 2019, el dirigente azucena elevó a Valencia como principal referente de la 'U' por su experiencia internacional. "Hoy que está con nosotros debemos disfrutar su presencia, por su importancia", destacó sobre su mayor fichaje, aunque fue claro al decir que deberá recuperar su nivel futbolístico.



El directivo habló sobre las críticas que ha recibido el jugador amazónico, por su supuesta presencia en la fiesta del piso 17 en la Selección y su rendimiento en la Copa América. "Que digan lo que quieran. Hay que conocer a Antonio Valencia para saber la clase de persona que es y lo profesional que es. Antonio es un gran profesional, lo que digan nos resbala".

A continuación, la entrevista completa con Radio Cobertura (104.1 FM, en Quito):



"Yo tengo los hechos confirmados por Antonio, por los jugadores que estuvieron ahí, sé los argumentos que presentaron y me quedo con eso. Lo que haga la Federación (Ecuatoriana de Fútbol), su Directorio tendrá mi respaldo y el de Liga por supuesto, sé que van a obrar pensando siempre en lo mejor para el fútbol, por más que no esté de acuerdo, voy a aceptarlo y voy a aprobarlo. Pero quiero ser claro de parte mía, yo soy muy estricto en la parte disciplinaria. Lo saben los jugadores de Liga y los cuerpos técnicos. Me siento complacido que haya llegado un jugador de la capacidad y el profesionalismo de Antonio Valencia", enfatizó Paz.

Luis Antonio Valencia en la práctica de la Selección de Ecuador en Salvador de Bahía, Brasil, el 18 de junio del 2019. Foto: AFP



El dirigente también habló sobre la Copa Libertadores y la ilusión que este torneo, que los albos supieron ganarlo en el 2008, genera en los hinchas, jugadores y dirigentes. "El haber abierto el camino, de sentir lo que sentimos y haber marcado nuestras vidas y la de la institución nos abriga la esperanza de volverla a alcanzar", expresó sobre el deseo de levantar nuevamente el trofeo.



Paz admitió que su equipo "ha sido muy irregular" en lo que va del año, pero confía en que con las últimas incorporaciones, sobre todo la de Valencia, tendrán "una ventaja competitiva deportiva importante" de cara al cotejo ante Olimpia, este martes 23 de julio, por los octavos de final de ida del torneo regional. El cotejo será en la Casa Blanca a las 19:30.