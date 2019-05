Norberto Araujo, de 40 años, vuelve al fútbol con el Deportivo Universitario de  la Segunda Categoría de Tungurahua

LEA TAMBIÉN

Tras año y medio sin jugar fútbol profesional, Norberto Araujo tiene nuevo equipo. El exjugador de Liga de Quito es el nuevo refuerzo del Deportivo Universitario de la Segunda Categoría de Tungurahua.

​A los 40 años Araujo no ha dado el paso hacia el retiro del balompié. El defensa central argentino-ecuatoriano reforzará al Deportivo Universitario de Tungurahua. Este equipo milita en la Segunda Categoría y es dirigido por Patricio Hurtado, extécnico de la reserva de Liga.



La última temporada del 'Beto' en la 'U' fue en el 2017. Pablo Repetto, actual entrenador de los albos, decidió no contar para la siguiente campaña con el excapitán universitario. Su decisión se basó en un recambio del plantel. Tras la salida de LDU, el 'Beto' se dedicó a entrenar a niños de distintas edades en su Academia de Fútbol.



El histórico defensa central azucena siente que su salida de Liga no fue la esperada, tras una exitosa trayectoria. "Me quedaron esas ganas, esa espina de cerrar mi carrera bien. Todo lo que se dio en el 2017 con el último partido, una propuesta que se cayó en el 2018. A quién no le gustaría retirarse en el equipo que jugó 10 años", comentó.

"Estoy contento de esta nueva etapa, salí de las canchas hace un par de años pero ahora quiero retomar esto nuevo. Es una ciudad que no queda tan lejos de Quito y estoy agradecido con la gente que me ha tomado en cuenta", expresó Araujo en diálogo con Radio Stereo Fiesta (94.5 FM en Ambato).



"Me corté el pelo para que desaparezcan las canas, la verdad es que estoy con muchas ansias. Tuve un acercamiento con el 'Pato', y me encantó la idea y el proyecto. Es gente muy seria y ojalá podamos llenar todas las expectativas,", agregó.

Con Liga de Quito, Norberto Araujo (der.) ganó títulos locales e internacionales. Foto: Archivo / EL COMERCIO



El 'Samurái' ya cumplió con su primer entrenamiento en el equipo de Ambato. "Voy a tratar de aportar con experiencia a los jóvenes. Hoy tuve mi primer entrenamiento con ellos. Se vio un grupo sano y trataré de aportar con la experiencia que uno ha ganado en este hermoso deporte. En Liga decían que hablo más de lo que juego", comentó Araujo.



A pesar de su edad, Norberto Araujo confesó que siente ansias antes de jugar. "Soy una persona que no le gusta quedarse en el medio. Siento todavía ese cosquilleo en el vestuario antes de salir a un partido y tengo muchas ganas de ascender con el proyecto que tienen".



Norberto Araujo es considerado una leyenda en Liga de Quito. Desde su llegada en el 2007, bajo pedido del DT Edgardo Bauza, el futbolista disputó 336 partidos por Serie A y ganó el torneo local de 2007 y 2010. Además, consiguió la Copa Libertadores 2008, la Recopa Sudamericana 2009, 2010 y la Copa Sudamericana 2009.