El Nacional quiere derrotar en Casa Blanca a la Liga de Antonio Valencia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La semana ha sido especial en El Nacional. El plantel de los criollos tendrá que visitar a Liga de Quito, por la fecha 24 del campeonato nacional LigaPro. El juego será el domingo 1 de septiembre del 2019 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, a las 18:30 y el cotejo tendrá un matiz especial: enfrentar a LDU con Antonio Valencia. Los rojos y los albos buscarán mantenerse entre los ocho primeros para tratar de entrar a los ‘playoffs’.

El entrenador Marcelo Zuleta y el plantel de futbolistas del rojo quieren sumar una victoria. Para este partido, el único ausente será el defensa Juan Lara. El zaguero acumuló cinco tarjetas amarillas. Aunque el volante Jonathan Borja estuvo trotando este jueves 29 de agosto, Zuleta aclaró que el ‘Rebelde’ del fútbol está con ganas de ser titular y anotar goles ante LDU.

“Hicimos fútbol en el entrenamiento de hoy. El grupo está motivado y comprometido para salir a ganar. Liga saldrá con ganas de triunfar para olvidar la eliminación de la Libertadores. Buscaremos salir a ganar en una cancha complicada”, dijo Zuleta en el complejo El Sauce.



En la práctica se ubicó a Kevin Arias como zaguero central en lugar de Lara. La directiva del rojo todavía espera la confirmación sobre la localidad que ocupará la hinchada visitante en el juego del domingo.



Hay una preocupación. En principio, por la suspensión de la general sur del escenario albo se pensaba destinar la localidad de tribuna. Sin embargo, la recomendación de la Policía Nacional es que no destine esa zona porque habrá hinchas de LDU.



Aún esperan la confirmación sobre cómo será la venta de las entradas para el partido del domingo. El juego estará matizado por el enfrentamiento entre ‘Toño’ Valencia y el rojo, el club que lo formó y lo vio nacer. Hinchas militares no perdonan que Valencia después de 10 años de estar en el Manchester United regresara a Liga de Quito y no a Tumbaco.