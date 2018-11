El 'Pirata' Hernán Barcos espera regresar a Liga de Quito aunque asegura que los albos le deben dinero 

LEA TAMBIÉN

El delantero argentino Hernán Barcos siempre está pendiente de lo que ocurre con Liga de Quito, club del que es goleador histórico y en el que militó durante el primer semestre del año antes de fichar por el Cruzeiro de Brasil. El 'Pirata' reveló que el equipo universitario le debe dinero, pero dijo también tener la certeza de volver a defender a la 'U'.

“Tengo certeza que voy a volver", afirmó el ariete de 32 años en un diálogo que mantuvo con periodistas de Área Deportiva, 99.3 FM en Quito.



En esa conversación aseguró que le deben dinero y que él no quería salir de LDU. “Yo tenía un contrato con Liga por un año, con la opción de salir en seis meses. La opción no la usé… ahí está mi prueba de que yo no quería salir", afirmó.



"El club no me pagaba, las primas no me las pagó nunca. Lo único que les pedí fue que me dieran una parte de lo que me debían, que estaba necesitando, nunca pedí un aumento. Al contrario, nunca me quejé los seis meses de que me paguen… me dijeron que no tenían plata, que si conseguía alguna cosa que la aproveche porque ellos no me iban a poder pagar… y bueno, vino la oferta de Brasil, hablé con ellos, me anticiparon una plata para que me vaya. Para me vaya si había plata, pero para que me quede no había. La gente muchas veces no sabe ni la mitad de las cosas que pasan. Realmente fue así”, aseguró en la entrevista, este 22 de noviembre del 2018.

La entrevista de Área Deportiva



A pesar de sus afirmaciones, el deportista anhela volver a vestirse de blanco. “Siempre voy a tener cosas que darle a Liga”, dijo el goleador histórico de los merengues. "Es un club que quiero mucho y si Dios quiere voy a volver", añadió.



Por otra parte, el actual ariete del Cruzeiro aseguró que está pendiente de lo que ocurre con LDU, club que tiene asegurada la disputa de la final del torneo ecuatoriano de fútbol en diciembre por haber sido el ganador de la primera etapa. No obstante, el elenco azucena todavía busca ganar la segunda etapa del torneo y evitar así la mencionada final.



LDU tendrá una dura prueba este 24 de noviembre del 2018 cuando reciba a El Nacional en el estadio Rodrigo Paz Delgado a las 12:00.





