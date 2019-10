Liga de Quito buscará clasificarse en el estadio Capwell

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito, dirigido por el entrenador uruguayo Pablo Repetto, es un rival incómodo para Emelec en el estadio Capwell de Guayaquil.

El ‘Bombillo’ no puede vencer a la ‘U’ desde el año pasado en su estadio y esta noche volverán a enfrentarse. Emelec recibirá a LDU, a las 19:30, por la semifinal de revancha de la Copa Ecuador. El equipo quiteño saldrá con la ventaja de los dos goles anotados en la semifinal de ida.



La última vez que los azules ganaron a Liga de Quito en su casa (2-1) fue en julio del 2017. Las tres veces que se enfrentaron por el torneo local (2018-2019), Repetto ha logrado un triunfo y dos empates, incluida la final de ida del año pasado.



Esta temporada también volvió a jugar en una ocasión contra el equipo eléctrico en el Capwell y allí arrancó un empate.



“Los planteamientos de Liga son efectivos en Guayaquil. Se defiende con orden y golpea en momentos oportunos y sabe ganar”, analizó el entrenador Juan Ramón Silva.

El DT recuerda que en el partido de la fecha 25 del torneo local LigaPro, jugado en septiembre de este año, Emelec fue dominador del cotejo, pero el marcador final fue 1-1.



Para el juego de esta noche, LDU pondrá el equipo titular para buscar la clasificación a la final de la Copa Ecuador. El torneo, organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), entregará un premio de USD 500 000 al campeón.



El técnico advirtió que Emelec no será un rival fácil porque ha mejorado su rendimiento en las últimas fechas. “Dos goles nos dan una ventaja, pero no la seguridad de pasar a la final. Nada está dicho. Debemos jugar la segunda parte. Vamos a jugar con todo para intentar ganar la Copa”, dijo en la conferencia de prensa del lunes.



LDU recuperó al defensa Carlos Rodríguez y al rápido Jhojan Julio. Ambos participaron en los entrenamientos realizados en Pomasqui los dos días de esta semana.



Rodríguez estuvo en la práctica futbolística junto a Franklin Guerra como titulares. Hernán Pellerano y Anderson Ordóñez todavía no se entrenan con normalidad porque aún cumplen con sus procesos de recuperación.



Según el planteamiento, Antonio Valencia será el marcador por la derecha y Luis Ayala por la izquierda. Adrián Gabbarini será el guardameta titular en el arco.



Uno de los futbolistas que estuvo ausente la semana pasada fue Édison Vega. El volante imbabureño tuvo problemas de salud con su mamá. Por eso tuvo permiso para faltar a los entrenamientos.



Vega es una de las alternativas para jugar en el medio campo junto a Jefferson Orejuela. La otra alternativa como volante de marca será José Luis Cazares. Él ya está recuperado. No se descarta ubicar a José ‘Choclo’ Quinteros como volante por la derecha.



En izquierda sí hubo rotaciones. El plan inicial es ubicar a José Ayoví. Aunque tampoco se descarta que Julio (Jhojan) regrese a ser titular. Este último es uno de los atacantes que anota goles habitualmente en el estadio guayaquileño.