Liga y Deportivo Cuenca, listos para el primer partido de la LigaPro 2023

Liga y Deportivo Cuenca se conocen, al menos en el inicio de esta temporada en Ecuador. Albos y colorados, que jugaron las finales de la Copa de Campeones 'Edgardo Bauza' serán los protagonistas del primer partido de la LigaPro 2023.

Ambos clubes ya jugaron dos cotejos, en las finales de la Copa de Campeones.

En la ida, en Cuenca, igualaron 1-1.

Este 19 de febrero del 2023, Liga de Quito se coronó campeón del torneo amistoso con una goleada de 3-0 en el estadio Rodrigo Paz.

Ahora, universitarios y morlacos darán vuelta a la página para afrontar el inicio de la LigaPro.

El primer partido del torneo ecuatoriano de la LigaPro lo disputarán precisamente el 'Expreso Austral' y el 'Rey de Copas'.

Ese encuentro inicial del campeonato de la Serie A será el viernes 24 de febrero del 2023.

D. Cuenca vs. Liga

Deportivo Cuenca y Liga de Quito disputarán el primer partido de la LigaPro 2023.

El encuentro será en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, de la capital Azuaya, el 24 de febrero a las 19:00.

La primera fecha de la LigaPro 2023

Fecha 1 - LigaPro

24 de febrero

Partido: Deportivo Cuenca vs. Liga de Quito

Hora: 19:00

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar

Ciudad: Cuenca​

25 de febrero

Partido: Independiente vs. Mushuc Runa

Hora: 14:00

Estadio: Banco Guayaquil

Ciudad: Chillo-Jijón



Partido: Guayaquil City vs. Cumbayá

Hora: 16:30

Estadio: Christian Benítez

Ciudad: Guayaquil



Partido: Gualaceo vs. Barcelona

Hora: 19:00

Estadio: Jorge Andrade Cantos

Ciudad: Azogues

26 de febrero

Partido: Técnico Universitario vs. Universidad Católica

Hora: Bellavista

Estadio: 14:00

Ciudad: Ambato



Partido: Aucas vs. El Nacional

Hora: 16:30

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Ciudad: Quito



Partido: Emelec vs. Libertad

Hora: 19:00

Estadio: George Capwell

Ciudad: Guayaquil

27 de febrero

Partido: Delfín vs. Orense

Hora: 19:00

Estadio: Jocay

Ciudad: Manta

¿Dónde ver los partidos?

Gol TV

Star+

Los equipos campeones de Ecuador

Títulos de los clubes ecuatorianos en la Serie A:

Barcelona, 16 títulos (1960, 63, 66, 70, 71, 80, 81, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 2012, 2016, 2020)

16 títulos (1960, 63, 66, 70, 71, 80, 81, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 2012, 2016, 2020) Emelec, 14 títulos (1957, 61, 65, 72, 79, 88, 93, 94, 2001, 2002, 2013, 2014, 2015, 2017)

El Nacional , 13 títulos (1967, 73, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 86, 92, 96, 2005, 2006)

, 13 títulos (1967, 73, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 86, 92, 96, 2005, 2006) Liga de Quito, 11 títulos (1969, 74, 75, 90, 98, 99, 2003, 2005, 2007, 2010, 2018)

Deportivo Quito , 5 títulos (1964, 1968, 2008, 2009, 2011)

, 5 títulos (1964, 1968, 2008, 2009, 2011) Everest, 1 título (1962)

Olmedo , 1 título (2000)

, 1 título (2000) Deportivo Cuenca, 1 título (2004)

Delfín , 1 título (2019)

, 1 título (2019) Independiente del Valle, 1 título (2021)

Aucas, 1 título (2022)

